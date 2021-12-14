Красавица и чудовище XXI века: В США главную героиню заменили полной негритянкой

Роль красавицы Белль исполнила Джейд Джонс - чернокожая бодипозитивная модель. Фото: принтскрин видео.

Новое время заставляет по-новому взглянуть на старые сюжеты. Вот и классическую сказку «Красавица и чудовище» (или «Аленький цветок», если хотите) решили осовременить: добавить чернокожих, секс-меньшинства и бодипозитива. Да еще и совместить все эти модные тренде в одном персонаже - главной героине Белль.

Дело в том, что в США вышла оригинальная версия этого детского произведения. Режиссер Марсия Милгром Додж решила воспользоваться сценой театрального центра Олни в штате Мэриленд, чтобы реализовать свои творческие задумки. На роль Красавицы она пригласила Джейд Джонс - чернокожую бодипозитивную модель, открыто заявляющую, что она является квиром (то есть лесбиянкой).

- В истории Диснея еще не было Белль, которая выглядела как я. Это просто сон! - призналась сама Джонс.

По словам режиссера, которая кстати, номинировалась на престижную театральную награду «Тони», появление такой необычной героини с самого начала было встречено аудиторией с небывалым энтузиазмом.

- Маленькая черная девочка сразу закричала «Это Белль?!», рассказывает Милгром. - А это не просто черная Белль, но еще и полная, так что все маленькие девочки теперь могут мечтать о том, что смогут стать принцессами.

Сама режиссер признается, что сразу же после приглашения поставить на сцене всем известный сюжет решила пойти против правил и придать этому старому произведению новое звучание. Со своей главной актрисой она работала вместе на другой постановке и решила задействовать и сейчас, чтобы показать, что не все диснеевские принцессы одинаковы.

Джонс до сих пор с трудом верит, что она играет классическую принцессу. При этом, по мнению постановщика спектакля, ее «муза» позволяет Белль выглядеть «героичной».

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