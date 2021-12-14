Рынку труда не хватает заграничных крестьян, строителей и натурщиц

Правительство РФ почти на 22% увеличило квоты для иностранной рабочей силы на 2022 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока все спорят о том, нужны ли стране мигранты или сами обойдемся, правительство РФ почти на 22% увеличило квоты для иностранной рабочей силы на 2022 г.

В будущем году отечественному трудовому фронту понадобится 124 007 иностранцев. Уточним, что речь идет не о привычных мигрантах из Средней Азии, а о тех, кто приезжает из стран с визовым сообщением. В этом году из-за ковида потребность в таких работниках составляла только 101 871 человек. Но и то, что предлагается на 2022 год, значительно меньше чем было в доковидные времена. В 2019 г., например, требовалось почти 145 тысяч человек, а годом ранее — около 180 тысяч.

- Решение о привлечении иностранного работника по квоте принимается в том случае, если нет возможности найти специалиста внутри страны, - пояснили kp.ru в Минтруде. - Так, в рамках квот планируется привлечь специалистов для строительства промышленно-логистического газоперерабатывающего и газохимического кластера в поселке Усть-Луга Кингисеппского района, газопровода «Сила Сибири», Западно-Сибирского нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины (Проект ЗапСибНефтехим) и других проектов.

Самый мощный трудовой поток едет к нам из Китая. Трудятся они, главным образом, на Дальнем Востоке. В основном, это строители и сельхозрабочие. Предполагается, что речь должна идти о квалифицированных кадрах, однако с недавних пор к китайским рабочим появились претензии. Например, на одном из предприятий Хабаровского края оказалось, что у строителей из Поднебесной не хватает квалификации, они допускали брак в работе и были отстранены. Причем такие санкции применило к ним руководство китайского же подрядчика. Бракоделов посадили на минималку, а уехать домой они не могли — границы закрыты.

Всего в перечне тех, без кого не можем обойтись, 15 позиций. Руководители предприятий, шахтеры, квалифицированные рабочие и инженеры... Больше всего иностранцев требуется на горных, строительно-монтажных и ремонтных работах. Следом — металлообработка и машиностроение. Самая низкая квота - у натурщиков и моделей.

Но возможно, темнокожие манекенщицы и звезды футбола — они как раз и есть те, кого по мы по объективным причинам вырастить не можем. А с остальными — вопрос. Визовых работников — примерно 1,5% по сравнению с армией мигрантов из Средней Азии. Но если нам нужны рабочие руки, почему бы не увеличить поток приезжих из дальнего зарубежья?

- Это было неправильным решением, - сказал kp.ru профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Так сделали когда-то во Франции и посмотрите, что получилось — неконтролируемые диаспоры творят, что хотят. Нам этого не нужно. Поэтому если говорим о рабочей силе из дальнего зарубежья, нужно привлекать только классных специалистов, без которых не можем обойтись.