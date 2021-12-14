«С Россией никакой войны нет!»: Украинские генералы предостерегают Зеленского от опрометчивых заявлений

Украинские генералы предостерегают Зеленского от опрометчивых заявлений Фото: REUTERS

Неоднократно уже отмечалось, что чиновники и военные, задействованные на антироссийском фронте, зачастую после выхода в отставку или снятия погон начинают обретать разум. И Украина в этом случае не исключение. Сразу три бывших действующих генерала выступили с предостережением Зеленскому и нынешней власти, посчитав действующий курс в отношении Москвы неверным.

- Я не хотел бы вести украинский народ на войну ради того, чтобы Россия получила тысячи гробов, а мы похоронили пол-Украины и вообще потеряли Украину как государство, - в эфире телеканала «Наш» заявил бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк. - Я тоже патриот Украины и понимаю, где опасность. Я хотел бы сохранить Украину как государство, как цветущую страну в будущем. И я не признаю этих супер-патриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: «На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала». А руководство говорит: «Мы на танках пройдемся по Красной площади».

- После этого вы хотите, чтобы президент России сел за стол переговоров? Которого Кулеба (глава МИД Украины) назвал «убийцей»… Очевидно, что в эту каденцию президентскую господина Зеленского Путин с ним встречаться в Нормандском формате не будет. Об этом уже однозначно заявлено, и он, в отличие от нашей стороны, свое слово сдерживает, в этом плане также, - оценил Вовк реальные перспективы переговоров Зеленского с президентом России, о чем не перестают периодически напоминать в Офисе президента Украины, и резюмировал. - Компромиссы всегда найдут, если ты что-то делаешь, если ты ничего не делаешь, только выступаешь, только посылаешь месседжи, причем такие агрессивные в сторону России – я еще раз говорю, мы в сложной ситуации оказались. Мы поняли, что в НАТО нас не возьмут даже после 30-го года, мы поняли, что с Россией так поругались, в такой зашквар зашли, что туда нечего идти и смотреть туда… Нужно жить с соседями с одними лучше, с другими не так хорошо, не так открыто, а с другими, которые враги и агрессоры, нужно жить и думать, как помириться, отвернуть войну и установить мир на границе.

Еще более категоричен в своих оценках нынешней околовоенной истерии Киева в эфире телеканала "Украина 24 был бывший заместитель секретаря Совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос, предложивший не смешить никого грозными заявлениями.

- Напомню, что от Сум до Киева нормальным маршем за шесть часов российская колонна дойдет, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря, - пояснил после заявления, что Москве для того, чтобы поставить Киев на колени, будет достаточно задействовать высокоточное оружие и авиацию по примеру американцев "в Югославии в конце 90-х".

Но самым трезвым даже на их фоне выглядит выступление бывшего Главного военного прокурора Украины генерал-полковника юстиции Анатолия Матиоса, оценившего предложение Зеленского при необходимости провести референдум и прекратить войну.

- Правильно сказал пресс-секретарь российского президента – посмотрим, как будет, как бы они могли это воплотить. Обещать и вообще говорить, что будет референдум – это очень хорошо, это не значит провести. Но пан Стефанчук (спикер Верховной рады Украины – прим. авт.) говорит, что это согласно закону о референдуме. Так этот юрист должен был бы сказать: Конституцией Украины и законом о референдуме запрещено ставить на референдум вопросы изменения территориальных границ, территориальной целостности Украины, и тем более войны и мира, - обосновал Матиос в телеэфире свою критику Зеленского, после чего, вообще, разошелся не на шутку. - Интересно, как можно ставить вопрос о прекращении войны, которой нет? Вы будете надо мною смеяться, но у нас войны нет. У нас есть особенный период. Украина никому и Украине никто не объявлял войну. Для того, чтобы остановить войну, нужно ратифицировать какой-то документ, или огласить в Верховной раде, что мы объявляем войну и тут же её заканчиваем.

Военный, контрразведчик, прокурор, все высокопоставленные. Услышат ли своих бывших генералов в Киеве, в Верховной раде и в резиденции президента на Банковой? Это вряд ли. Тем более, что пока все эти генералы были действующими служаками, они говорили прямо противоположные вещи.

Но при всей привлекательности тезиса "Киев за шесть часов", хочется ответить: "И не надейтесь". Все сами, господа-небратья и не товарищи. Всё сами. Понятно, что на Западе все меньше хотят вас брать на обеспечение, но и нам вас кормить и получать в ответ очередные плевки явно не хочется.

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