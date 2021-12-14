Интрига дня: как певица Нюша назвала новорожденного братика дочки Симбы

Нюша принимает поздравления: помощники подтвердили, что 31-летняя певица родила сына в Дубае. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Нюша принимает поздравления: помощники подтвердили, что 31-летняя певица родила сына в Дубае. Сама звезда, видимо, пока приходит в себя - ни в ее Инстаграме, ни на странице мужа Игоря Сивова радостная новость еще не появилась.

Для артистки, известной не столько своими песнями, сколько пристрастием к необычным именам , это уже второй ребенок. Старшей дочери Симбе (полное имя Серафима-Симба Игоревна Сивова) недавно исполнилось три года. Теперь фанаты гадают, появится ли у нее братик Пумба - еще один персонаж из мультика "Король-лев", либо родители ограничатся рядовым именем для сына. В соцсетях певице наперебой предлагают сразу несколько вариантов - Тимон, Муфаса, Король Артур или просто Владимир - в честь дедушки Владимира Шурочкина. Главная интрига до сих пор не раскрыта. Сайт kp.ru попытался связаться с помощниками звезды и ее близкими, но никто из них не взял трубку. К слову, свое имя в паспорте звезда еще несколько лет назад официально сменила с Анны на Нюшу.

Между тем, муж артистки во второй раз подтвердил статус многодетного отца. У Игоря Сивова есть двое сыновей-подростков от первого брака, так что для него новорожденный малыш - уже четвертый ребенок.

Мальчик появился на свет в дубайской клинике: еще осенью семья уехала в ОАЭ, чтобы будущую маму не напрягала промозглая московская погода. В жарком Дубае Нюша проведет несколько месяцев - новое жилье она полностью обустроила для своей большой семьи: мамы, мужа, младшей дочери и, конечно, сына, выписки которого ждут со дня на день.

Кстати, из-за большого живота певице приписывали двойню, но эти слухи она опровергла: "Нет! Там один прекрасный мальчик. И когда я была беременна Симбой, у меня был такой же большой животик".