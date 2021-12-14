Норильск получит 120 млрд рублей на масштабный план развития города

Жизнь большинства норильчан связана с «Норникелем», одним из крупнейших производителей металла в мире. Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Город Норильск Красноярского края стал одним из немногих муниципалитетов, программа социально-экономического развития которого утверждена на уровне федерального правительства, и на сегодняшний день это самая масштабная программа такого рода. Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении 120 млрд рублей на программу модернизации и реновации арктического города. Реализация этого плана названа в документе приоритетной задачей общегосударственного значения.

Столь серьезные средства изысканы благодаря софинансированию: более 81 млрд рублей выделит компания «Норникель», 24 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета, оставшееся - от консолидированного бюджета Красноярского края.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал соглашение «знаковым проектом государственно-частного партнерства».

- В самом северном городе мира - Норильске - живут и работают люди, которые снабжают российскую и мировую экономику стратегическими металлами, необходимыми для передовых отраслей промышленности, для развития Северного морского пути, - отметил Чекунков. - Впоследствии опыт Норильска может быть тиражирован при реализации других проектов комплексной реконструкции городов Крайнего Севера. План комплексной реконструкции Норильска рассчитан до 2035 года, однако наша цель - выполнить основной объем работ, связанных с обновлением жилого фонда, строительством объектов инженерной и социальной инфраструктуры, уже в ближайшие годы.

Что будет сделано? Более половины от выделенных денег - 66 млрд рублей - пойдут на обновление жилищного фонда в городе: строительство новых домов, переселение из аварийных, капитальный ремонт.

Вторая по весомости статья расходов - ЖКХ. Это стабилизация грунтов (в Норильске есть проблема подтаивания вечной мерзлоты), реконструкция коллекторного и электросетевого хозяйства.

Третье - будут построены социальные объекты: школа, два детских сада, поликлиника, пожарное депо.

Это только то, что должно будет сделано в ближайшие годы. Кроме того, будет подготовлена долгосрочная программа развития Норильска до 2035 года. В частности, предполагается, что город может стать одной из столиц арктического туризма и опорным пунктом развития Таймыра в целом. Планируется также умножение научной базы города и привлечение в Норильск молодых квалифицированных кадров, поддержка семей.

Жизнь большинства норильчан связана с «Норникелем», одним из крупнейших производителей металла в мире. Об этом напомнил и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

- Современному предприятию, выпускающему высокорентабельный продукт, должен соответствовать внешний облик города. Утвержден комплексный план, который касается всего Норильска. Задача — перестроить город, сделать его современным и красивым, удобным для проживания. Реновация Норильска позволит создать условия, чтобы люди, производящие дорогой и необходимый для многих отраслей металл, жили в комфортных условиях, создавали семьи, растили детей, – отметил Трутнев, комментируя проект.

Не удивительно, что существенную часть финансирования проекта - две трети от всего объема - взял на себя «Норникель». В компании всегда понимали ответственность перед жителями города и вкладывались в его развитие. Но этот проект, пожалуй самый масштабный. Президент компании Владимир Потанин заявил, что развитие Норильска и превращение его в красивый и удобный для жизни город – одна из приоритетных задач промышленного гиганта:

- Утверждение комплексного плана развития Норильска на уровне правительства отражает важнейшую роль, которую этот заполярный город играет в развитии всего Арктического региона. „Норникель“ приветствует объединение усилий бизнеса и властей всех уровней, направленных на развитие Норильска. Со своей стороны компания будет продолжать вкладывать деньги и усилия для формирования комфортной и безопасной городской среды», — прокомментировал Потанин.

- Впервые речь идет о реновации не только жилого фонда, но и многих сфер жизни конкретного города, - говорит первый зампред комитета Государственной думы по экологии Владимир Бурматов. - Я бы еще особенно отметил экологический проект «Норильского Никеля» - так называемую «Серную программу» в Норильске, которая подразумевает вложение сотен миллиардов рублей в изменение технологических подходов, улавливание вредных выбросов на заводах. Надеюсь, что этот проект станет объектом пристального внимания со стороны других наших крупных промышленников, и его можно будет транслировать в другие регионы.

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Людмила Магомедова отметила, что программу «Норильск-2035» начнут воплощать в жизнь незамедлительно. В частности, соответствующие средства уже заложены в краевой бюджет на 2022 год.

- Я долго живу на Крайнем Севере и вижу, что за последние годы мы немного подрастеряли привлекательность жизни и работы здесь. Абсолютно уверена, что программа социально-экономического развития Норильска станет прорывом, и мы снова увидим, что Арктика может создавать очень хорошие условия для жизни людей. Будет задана очень высокая планка для всех арктических территорий и обязательно другие территории, как только увидят конкретные результаты в Норильске, тоже будут подтягиваться к этому уровню, - сказала Людмила Магомедова.

Большие надежды с этим проектом связывают и губернатор Красноярского края и глава Норильска.

- Норильск обязан стать площадкой, на которой мы продемонстрируем, как необходимо в современных условиях проводить реновацию за полярным кругом, — отметил губернатор края Александр Усс, подчеркнув при этом особую роль Норникеля и его социальную ответственность, как градообразующего предприятия.

- Уверен, что при успешной реализации всех задуманных нами планов Норильск может стать лидером Арктической зоны и хорошим примером в качестве пилотного проекта для других северных городов, — добавил глава города Дмитрий Карасев.