Тем, кто всегда на передовой: лучшим российским врачам-онкологам вручили премию имени академика Савицкого

Олег Салагай, замминистра здравоохранения РФ. Фото предоставлены: Минздрав РФ

- Второй год мы работаем в условиях пандемии коронавирусной инфекции, охватившей все страны и континенты. Тем не менее, в России из более чем 35 тысяч онкологических коек не была закрыта ни одна, - подчеркивает академик РАН, президент Ассоциации онкологов России, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Во многом это стало возможным благодаря особенностям организации онкослужбы, основы которой были заложены в Советском Союзе незадолго до окончания Великой Отечественной войны. В апреле 1945 года, когда войска еще штурмовали Берлин, а страна была истощена борьбой с фашистами, руководство СССР приняло важнейшее решение, рассказал «КП» академик Каприн. Вышло постановление Совнаркома о строительстве повсеместной сети онкологических подразделений с федеральными институтами, как центрами разработки новых методик и способов лечения. «Государство отлично понимало, что поток больных с различными опухолями хлынет в больницы и поликлиники после войны. Это было очень прозорливое решение. За два года в СССР построили и ввели в строй 138 онкодиспансеров, которые дополнялись необходимыми диагностическими лабораториями и радиологическими кабинетами», - говорит Андрей Дмитриевич.

Андрей Каприн, академик РАН, президент Ассоциации онкологов России, главный онколог Минздрава РФ. Фото предоставлены: Минздрав РФ

Онкослужба создавалась в разрушенной, истощенной стране, потерявшей более 20 миллионов человек. Это был настоящий подвиг, и с самого начала инициатором создания нынешней системы онкодиспансерного наблюдения стал Александр Иванович Савицкий.

Советский хирург, доктор медицинских наук, профессор, академик Академии медицинских наук СССР, главный онколог Министерства здравоохранения СССР, Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель науки РСФСР. «Савицкий - один из титанов блестящей плеяды наших учителей, корифеев отечественной онкологии. И сегодня мы в свою очередь отдаем дань уважения и огромной благодарности Александру Ивановичу как одному из создателей всеохватывающей системы онкопомощи, которая выстояла за все эти 75 лет», - отмечает академик Каприн.

Фото предоставлены: Минздрав РФ

Ассоциация онкологов России (АОР) и Российское общество клинической онкологии (РУССКО) при поддержке Минздрава и РАН учредили премию имени академика Савицкого.

- Этот проект символизирует глубочайшее признание нашим коллегам, врачам и медсестрам, сотрудникам диагностических отделений и лабораторий, всем представителям онкологической службы за их самоотверженную и профессиональную работу в этот непростой год, - пояснил на церемонии вручения премии председатель РУССКО, профессор, доктор медицинских наук Сергей Тюляндин. - Жизнь постоянно ставит перед нами трудные задачи. Стремительное развитие онкологии заставляет ежедневно совершенствовать наши профессиональные знания. Постоянный рост как заболевших, так и вылеченных онкологических пациентов стимулирует развивать структуру онкологической помощи. Непростая эпидемиологическая обстановка высветила высокие профессиональные и гражданские качества сотрудников онкослужбы. Сегодня мы награждаем лучших, но, поверьте, это лишь малая толика тех, кто заслуживает награды.

Сергей Тюляндин, председатель РУССКО, профессор, доктор медицинских наук. Фото предоставлены: Минздрав РФ

Круг кандидатов на получение премии был отобран экспертным советом самых авторитетных специалистов в области онкологии. А затем на сайте премии провели народное онлайн-голосование. «Пусть мои слова не покажутся вам высокопарными – у врачей, как и артистов, признание заслуг пациентов – самая высшая награда. Поэтому мы решили дать возможность и медицинским работникам в сфере оказания онкологической помощи, и самим пациентам выразить свое отношение в виде народной премии», - рассказал «Комсомолке» академик Каприн.

Фото предоставлены: Минздрав РФ

Лауреатами премии в 10 номинациях стали:

- Марина Зафирова, руководитель химиотерапевтической службы Свердловского областного онкологического диспансера

- Роман Ищенко, главный научный сотрудник отдела хирургии Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова

- Анастасия Кулакова, заведующий радиологическим отделением Свердловского областного онкологического диспансера

- Лариса Кузьмина, заведующий отделением в научно-клиническом отделении высокодозной химиотерапии и трансплантации костного мозга НМИЦ гематологии Минздрава РФ

- Гузял Агадуллина, главная медицинская сестра ООО «ПЭТ-Технолоджи Балашиха»

- Алина Исянгулова, врач-онколог, химиотерапевт Республиканского клинического онкологического диспансера Министерства здравоохранения Республики Татарстан

- Владислав Легостаев, заведующий отделением эндоскопии Национального медицинского исследовательского центра онкологии (Ростов-на-Дону)

- Коллектив областного клинического онкологического диспансера, Великий Новгород

- Коллектив автономной некоммерческой организации по оказанию помощи лицам с онкологическими заболеваниями и их семьям «Анастасия», Санкт-Петербург

- Коллектив Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена — филиала НМИЦ радиологии Минздрава России.

«Я уверен, что такие акции, как эта премия, не только поддержат медицинское сообщество и расскажут людям о сегодняшних героях в белых халатах, но и помогут всему обществу стать грамотнее, требовательнее в вопросах отношения к своему здоровью», - надеется академик Каприн.