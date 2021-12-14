Французский офицер, раненный в Донбассе, рассказал: Как НАТО начнет войну на Украине

Как и положено снайперу, Эрвин невысок, худощав, обладает острым взглядом и аналитическим умом Фото: Личный архив

УРОЖДЕННЫЙ СЕПАРАТИСТ

Смотришь на Эрвина и начинаешь понимать, как примерно выглядели французы, построившие сотни лет назад в песках Сирии рыцарский замок Крак де Шевалье, который и в 21-м веке толком не могут овладеть — ни осадой, ни штурмом. Я видел этот замок во время войны в Сирии, но никак не мог взять в толк: что за титаны духа его построили?

Как и положено снайперу, Эрвин невысок, худощав, обладает острым взглядом, аналитическим умом и много смеется во время интервью. Говорим через переводчика, но Эрвин все понимает и иногда вставляет в разговор русские слова, которые произносит очень чисто. По его словам, языковой барьер, конечно, был проблемой:

- У меня основной словарный запас – военный жаргон, его в мирной жизни не применить. Почему не выучил за семь лет?

Да, Эрвин воюет на Донбассе с февраля 2015-го. И самокритично обвиняет себя в лени. Но, как и все опытные лентяи имеет веское оправдание:

- Снайпер по натуре – одиночка. В работе мне много говорить не приходится.

Но биография Эрвина никак не вяжется с природной ленью:

- Я француз, бретонец (Бретонь — провинция на северо-западе Франции. - Ред.). «Бретонский сепаратист»! После учебы в университете я пошел в армию, был 12 лет офицером. Потом 14 лет работал гидом в лесах Амазонии. Я уже уволился со службы, но все равно следил за геополитикой. Открыл для себя такое явление, как «американский империализм» и понял смысл деятельности ЦРУ, их участие в «цветных революциях» по всему миру.

Смотришь на Эрвина и начинаешь понимать, как примерно выглядели французы, построившие сотни лет назад в песках Сирии рыцарский замок Крак де Шевалье Фото: Личный архив

- Я работал журналистом на 12 «цветных революциях», - киваю. - И на Майдане в Киеве, конечно.

- Когда Майдан начался, для меня не было никаких сомнений, что это американская спецоперация, - продолжает Эрвин. - Первой, конечно, была студенческая революция во Франции в 1968-м.

- Я всегда думал, что просто сытый молодежный бунт…

Эрвин не соглашается, говорит, что во «французской весне» были заинтересованы в первую очередь именно американцы:

- На тот момент Де Голль (генерал, президент Франции. - Ред.) вышел из НАТО и забрал из США золото своей страны. Да, в основе «цветных революций» обязательно лежит социальное возмущение, а США просто перехватывают протест. Во Франции «весна» началась с рабочей стачки.

Эрвин воюет на Донбассе с февраля 2015-го Фото: Дмитрий СТЕШИН

Я ВИДЕЛ АГОНИЮ

Удивительный момент: Эрвин подробно рассказывает мне о событиях на Украине, которые я видел своими глазами, а он - через западные СМИ и блоги в интернете. И Эрвин видел происходящее в далекой стране, практически без искажений, что лишь подтверждает правило – умный, критически-настроенный человек, всегда получит достоверную информацию, где бы он не был. А был он в тот момент в джунглях Амазонии. У Эрвина там была маленькая турфирма:

- Гражданскую войну на Украине я воспринял как операцию спецслужб. Я создал блог, назвал его «Поддержка восстанию Донбасса». Я занялся информационной борьбой. После бойни 2 мая в Одессе мое возмущение превратилось в гнев и в стыд. Об этой трагедии не говорили на Западе и во Франции. Я посчитал, что это позор. Я решил это исправить и стал постоянно писать о Донбассе и Украине для западных читателей. Жил я тогда в джунглях, в селении, где было всего 50 жителей. Интернет спутниковый, работал только ночью, в медпункте.

Эрвин 14 лет работал гидом в лесах Амазонии Фото: Личный Архив

Каждую ночь я ходил туда. При этом я был в совершенно противоположном от Донбасса месте планеты – не в степи, а в прекрасном лесу, среди индейцев, которые даже голос друг на друга не повышают. Из мира спокойствия я погружался в ужас.

Поворотной точкой в биографии Эрвина стал расстрел Луганской администрации:

- Я уже говорил с сотрудником Министерства культуры в Луганской администрации, Инной. Фамилия у нее была непроизносимая Кукурудза… Мы обменялись буквально несколькими сообщениями... И тут я вижу снимки, видео с Инной, как она ползет с перебитыми ногами. Я видел ее агонию в прямом эфире! И я оставил свой рай в Амазонии.

ЛИЧНАЯ ЖЕРТВА

Я слушаю Эрвина и мне начинает казаться, что слова «мужество» и «отмороженность» - однокоренные. Я хорошо представляю себе январь 2015-го, Донбасс, и иностранца с тропическим загаром, передвигающегося по зоне боевых действий автостопом. Эрвин искал себе место на войне, которую считал и считает своей:

- Дети мечтают о многих профессиях. И я всегда говорил своему отцу – «хочу быть военным, как ты». И отец говорил мне – «ты не должен кому-то подражать, слушай свое сердце».

Я вспомнил его слова, когда принял решение поехать на Донбасс. Меня поразил Донецк, поразили жители, канонада, которую все слышали.

Эрвин пристроился в «Автономной казачьей бригаде» на краю Дебальцевского котла. Давайте без ханжества – этим чудесным людям только махновских тачанок не хватало для законченности образа. Все остальное соответствовало. Эрвин дипломатично замечает: «Это было недолго, но очень насыщенно». Разумеется, француза, как кадрового офицера, махновская вольница не устроила.

Снайпер по натуре – одиночка Фото: Личный Архив

Были подписаны «Вторые Минские» и, как красиво заметил Эрвин – на Луганском направлении «фронт уснул». Но, за Донецк продолжали драться. Француз нашел себя в Интернациональном батальоне «Пятнашка». Его командира с позывным Мамай, погибшего три года назад Олега Мамиева, Эрвин называет «Отцом». Добровольца отправили, пожалуй, в самое жуткое место линии фронта – на «Промку», в район заброшенных дач и промышленных объектов на окраине Донецка. Это «ключ» к городу:

- Мне оказали честь, направив воевать на очень важный участок обороны, - говорит Эрвин и он не рисуется. Потому что эта война для него стала личной трагедией. - В 2017 году я стал снайпером. 19 сентября 2019 года я проходил по траншее к посту наблюдения и задел прыгающую мину. Я успел отскочить за угол и остался жив. Но часть тела, которая не успела укрыться … была поражена осколками. Пострадала спина и левая рука. Меня эвакуировали в Новоазовск, потом лежал месяц в Донецке в реанимации, потом в микрохирургии. Семь операций – рука, спина, живот, нога. Я благодарен и товарищам из «Пятнашки», оказавшим мне первую помощь, и врачам из Донецка и Новоазовска. Я могу ходить, рука частично на месте.

То, что меня очень тронуло, я помню об этом, как будто это было вчера, я когда первый раз открыл глаза – увидел командира Сварога (он занял место погибшего Мамая. – Авт.). И в Донецке меня встретили друзья. Благодаря им я сохранил дух в этот тяжелый период.

Эрвин говорит, что ждет окончания лечения – можно будет подобрать протез и вернуться в строй.

Когда Эрвин проходил по траншее к посту наблюдения и задел прыгающую мину Фото: Личный архив

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА

Это был уникальный случай – выяснить мнение профессионала - военного европейской армии о ситуации на Донбассе. Которую он, к тому же, знает изнутри:

- Как оцениваете противника?

- Украинская армия в 2015 году и сейчас - это две разные армии. Она более многочисленная, лучше обученная. Но и мы – тоже. Но, если случится столкновение, выдержать его без помощи России будет очень сложно. Но, я не верю в масштабное наступление Украины на Донбасс.

- Почему?

- Многие западные страны изменят отношение к Украине. Я думаю, больше вероятен «югославский сценарий» - потеря Сербской Краины после операции «Олуя». (массированное наступление хорватской армии, обученной западными инструкторами, причем, хорваты сознательно не мешали отступлению противника и мирного населения, чтобы очистить территорию от нелояльных. – Авт.)

Французский офицер, раненый в Донбассе, рассказал как НАТО начнет войну на Украине Фото: Личный архив

- Как может выглядеть наступление Украины на Донбасс?

- Удар на Тельманово – поселок в 20 километрах от фронта и очень близко к границе с Россией. Украинцы не случайно попробовали в октябре взять Старомарьевку - село в этом районе. Для взятия Тельманово им потребуется день-два, хотя, некоторые наши военные считают, что два часа. И ДНР будет разделена на две части. В этот момент НАТО закроет небо над Украиной. Возможно, предварительно НАТО развернет ПВО, тактические ракеты – чтобы конфликт не вышел за границы Украины. Все эти действия будут поддержаны, синхронно, санкциями против России. Как минимум, отключат банковскую систему Свифт. Запад спокойно пожертвует жизнями тысяч украинцев для достижения своих целей.

- Вам что-то грозит, если вы вернетесь во Францию?

Эрван скрещивает пальцы, показывая «решетку»:

- Думаю, я во всех списках, как «бретонский сепаратист». Меня дважды задерживала полиция, когда я приезжал во Францию. Я не прячу ни лицо, ни свое имя. Украина составила целый список военных, которых я якобы бил. Я видел этот список, думаю, я бы не смог столько. Но я не хочу возвращаться во Францию, паспорт ДНР у меня есть, я жду российского гражданства с весны. После войны я хочу остаться на Донбассе или найти в России какой-нибудь бесконечный дикий лес (смеется).