Одесса: массовое убийство без виноватых

2 мая 2014 года в этом добром и самоироничном городе произошла катастрофа разделившая не только Украину, но и Россию. Фото: Нигина БЕРОЕВА

«Одесса» - пожалуй один из самых распространенных позывных ополчения Донбасса. Одесса – основной побудительный мотив русского добровольца, который семь лет назад отправился воевать за русский мир. Одесса – трагедия и преступление, не имеющее срока давности.

2 мая 2014 года в этом добром и самоироничном городе произошла катастрофа разделившая не только Украину, но и Россию. Потому что и у нас в среде «людей с прекрасными лицами» были те, кто оправдывал убийц, и смеялся над убитыми. Трагедия стала своеобразной системой распознавания «свой-чужой». В тот день озверевшие националисты сожгли заживо в местном Доме профсоюзов 48 сторонников антимайдана – это официальные данные. Удивительно, но эта трагедия тогда не стала в незалежной поводом для национального траура.

В тот день озверевшие националисты сожгли заживо в местном Доме профсоюзов 48 сторонников антимайдана – это официальные данные. Фото: Нигина БЕРОЕВА

Наоборот, смерть людей осмеивали, убийц героизировали – ведь они спасли страну от надвигавшейся «российской чумы». Погибших постепенно расчеловечили, превратив в общественном сознании в монстров, заслуживших свою страшную смерть. А сам факт их мученической гибели превратили в мемы о «жареных колорадах», которые находят отражение даже в ресторанных меню. Словно в насмешку уголовное преследование коснулось лишь потерпевшую сторону. За гибель людей так никто и не ответил.

Сегодня Украина разделилась на тех, кто через усиленные кордоны полиции, словно под конвоем, идет возложить цветы к Дому профсоюзов - в нынешних условиях это сродни подвигу. И тех, кто сегодня же проводит акцию в честь убийц, которую назвали «Маршем героев Одессы».

По сути, это разделение на загнанное в околоподполье добро и инфернальное зло, которое в силу сегодняшней политической конъюнктуры и перманентной безнаказанности загоняет Украину на дно пещерного беззакония. Туда, где осужденных на семь лет убийц отпускают под подписку о невыезде, где обвиняемые в убийствах писателей и журналистов гуляют на свободе и устраивают шествия в честь дивизии СС, где за инакомыслие можно одним судейским решением превратиться в «пособника террористов» или «изменника».

Удивительно, но эта трагедия тогда не стала в незалежной поводом для национального траура. Фото: Нигина БЕРОЕВА

Сегодняшняя Одесса – это вся Украина в миниатюре. С ее почуявшими кровь потомками недобитков-эсэсовцев, трусливой властью, которая боится противостоять радикальному меньшинству и молчаливым большинством, оказавшимся в заложниках у первых и вторых, не имея законных средств к сопротивлению.

Это то, что случилось бы и с Донбассом, если бы семь лет назад туда не хлынула волна добровольцев, выбрав сторону добра.

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