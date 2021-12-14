Почему русским не видать короны "Мисс Вселенная": эксперт раскрыл правду о конкурсах красоты

Новой "Мисс Вселенная" стала 21-летняя модель Харнааз Сандху из Индии Фото: REUTERS

О том, что в финале мировых конкурсов красоты нет шансов не только у славянок, но и в целом у светлокожих девушек-блондинок, судачат уже не первый год. Так, в 2019-м сразу в двух смотрах - "Мисс Вселенная" и "Мисс Мира" короны забрали чернокожие модели, ярые феминистки. Потом финал "вселенского" конкурса стал триумфом Латинской Америки, а сейчас победу вырвала индианка. Причем, в ТОП-10 смотра вошли сплошь смуглянки и темнокожие. Наши зрители негодуют: неужели русские слишком "белые" для победы? И надолго ли конкурсы красоты, которые якобы вне политики, прогнулись под сверхмодную нынче толерантность?

- Действительно, в десятку лучших на "Мисс Вселенная 2021" попали только темненькие "мисс". Индия, ЮАР, Парагвай, Аруба, Колумбия, Франция, Филиппины, Пуэрто-Рико, Багамские острова и США - среди них нет ни одной девушки с европейской внешностью, - рассказал kp.ru эксперт конкурсов красоты Антон Парамонов, который лично присутствовал на "Мисс Вселенная 2021" в израильском Эйлате. - Лишь в ТОП-16 вошла единственная блондинка из Великобритании. В принципе, каждый год в финале мы видим одни и те же страны - Греция, Парагвай, страны Азии и т.д., "посторонних" две-три максимум. Россия, как и большинство европейских государств, в это число не входит.

Однако, никакая политика и движение BLM (Black Lives Matter - против расизма и насилия в отношении чернокожих), по словам эксперта, на этот выбор не влияет.

- В странах-финалистках есть культура конкурсов красоты, там девочек готовят к этому чуть ли не с рождения, а финал "Мисс Вселенная" смотрят на огромных уличных экранах, как у нас - чемпионат мира по футболу, - объясняет Антон Парамонов. - Национальные королевы красоты ежедневно занимаются, чтобы поехать на международные смотры. И это не только танцы и дефиле. Сегодня мало одной красоты, чтобы завоевать корону. Да и готовятся российские участницы всего несколько недель, а не целый год. В этом и есть главная проблема: по их меркам, наши девушки, как и участницы из СНГ, из Европы, не готовы.

Например, в России на конкурсах смотрят, прежде всего, на внешность: выбирают помоложе, похудее, повыше. Средний рост наших "королев" - от 173 см, тогда для остального мира все это давно неважно: конкурсантка может быть и невысокой, и в теле, и "старой" - 25, 27 лет. Ведь жюри оценивает совсем другое.

- Сейчас куда важнее бэкграунд участницы - ее заслуги, миссия, решение социальных проблем. Например, королевы красоты могут служить в армии или помогать бороться с ковидом - это сегодня в приоритете, - уверен наш эксперт. - Еще одно непременное условие - знание английского. Если "мисс" разговаривает на ломаном языке, ей даже не стоит ехать на мировой конкурс. Ну и конечно, у конкурсантки совершенно не должно быть боязни сцены или скованности в общении: судьи обязательно это заметят. Кстати, нынешняя "Мисс Вселенная" Харнааз Сандху два года назад участвовала с "Мисс Мира Индия" и даже не вышла в финал. А значит, за это время ей была проделана огромная работа над ошибками.

Между тем, за 70 лет, что проводится "Мисс Вселенная", русская королева красоты была выбрана лишь однажды - в 2002 году, но из-за занятости по учебе Оксана Федорова лишилась этого титула.

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