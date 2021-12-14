Брошенного женой Григория Лепса сразил гипертонический криз

Григорию Лепсу предстоит большой сольный концерт - традиционная рождественская встреча Фото: Иван МАКЕЕВ

О том, что 59-летний Григорий Лепс из-за "внезапной болезни" вынужден был экстренно отменить премьеру песни, рассказала его напарница по дуэту Лариса Долина. Для новогоднего концерта в "Крокусе" певице пришлось срочно искать замену Лепсу, а тот, похоже, на связь не выходил. Вот королева джаза и объявила в Инстаграме, что желает напарнику скорейшего выздоровления. Тут же пошли слухи - Лепс на фоне развода либо запил, как, по собственному признанию, делал не раз; либо слег с коронавирусом...

Оказалось, ни то, ни другое. По словам помощников звезды, артист пережил гипертонический криз - переволновался, а для гипертоников это критично.

- Он всю жизнь мается с давлением и пьет таблетки, - рассказал "Пятому каналу" директор певца Владимир Урюпин. - За последние полтора года уже второй раз подскакивает давление. На всякий случай поехали в больницу. Сейчас он дома. Все в порядке, все концерты состоятся.

Между тем, уже в воскресенье, 19 декабря, Григорию Лепсу предстоит большой сольный концерт - традиционная рождественская встреча. А на следующий день певца ждут в Мосгорсуде по иску о разводе, который подала супруга-танцовщица Анна Шаплыкова. Спустя почти 20 лет брака жена решила расстаться.

- У Анны и Григория трое прекрасных детей, они будут продолжать заниматься их воспитанием. Что касается причин развода, то, наверно, это определенный кризис в отношениях, - делилась с прессой адвокат пока еще законной супруги Оксана Якимова. - Всем для чего-то даются испытания, главное - достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются. Оба взрослые и умные люди, может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу. Не исключено, что они могут поменять свое решение в будущем, но на данном этапе шаг сделан обоюдно и твердо.

А вот сам Лепс с прессой о личном не откровенничает. За кулисами премии "Золотой граммофон" он сделал вид, что не понимает, о каком разводе его спрашивают, и заявил, что чувствует себя прекрасно.