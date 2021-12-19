Поэт Некрасов выиграл в карты поместье и молодую жену

К 35 годам Некрасов разбогател настолько, что вел свободную жизнь помещика. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автор эпической поэмы «Кому на Руси жить хорошо» прославился как певец страданий и скорби, тяжкой доли крестьян, бурлаков, женщин в царской России. Недаром в СССР его стихи школьники учили наизусть. До сих пор помню: «И пошли они, солнцем палимы…»

«Поэзия тут и не ночевала»

Однако ни к кому из наших классиков не было столько предъяв современников, как к Николаю Алексеевичу. В личной, общественной жизни и творчестве. «Пора этого бесстыдного мазурика на лобное место! - призывал Тургенев. - Я чувствую к стихам Некрасова нечто вроде положительного отвращения. От них отзывает тиной, как от леща или карпа... Нет, поэзия и не ночевала тут». «Место Некрасова в литературе будет место Крылова (баснописца - Авт.), - утверждал Лев Толстой. - То же фальшивое простонародничанье и та же счастливая карьера - потрафил по вкусу времени».

И только Маяковский, размышляя, кого из поэтов прошлого и настоящего можно поставить в один ряд с ним и Пушкиным, отлил в граните: «А Некрасов Коля, сын покойного Алеши, - он и в карты, он и в стих, и так неплох на вид. Знаете его? Вот он мужик хороший. Этот нам компания - пускай стоит».

Так каким же был этот неплохой на вид мужик?

«Аферист от природы»

По рекомендации Белинского издатель Некрасов бесплатно получал от известных писателей повести и рассказы и печатал их в сборниках, получая немалый барыш. Фото: Wikimedia Commons

Мы-то сегодня знаем Некрасова-поэта. Но в большую литературу он влетел как издатель. Коллеги называли его торгашом, литературным барышником. Тургенев не мог простить, что тот купил у него «Записки охотника» за 1000 руб. и тотчас же перепродал за 2500 руб. Получив 150% барыша.

Дошло до того, что Некрасова публично обвиняли в ограблении больного Белинского, который и ввел «торгаша» в литературные круги, дал путевку в жизнь как поэту. Дело было так. Надыбав золотую издательскую жилу, Некрасов смекнул, как не платить авторам гонорары. По его просьбе Белинский, непререкаемый авторитет, просил известных писателей подарить бедному юноше повесть, рассказ, стихи, чтобы тот выбрался из нужды. Те откликались. Некрасов выпустил несколько альманахов с участием Тургенева, Достоевского, Герцена, других властителей дум. И неплохо заработал. Когда же сам Белинский решил издать альманах «Левиафан», чтобы поправить свои материальные дела, Некрасов втайне выкупил авторские права на произведения, отобранные его литературным покровителем.

И напечатал в своем журнале.

Одно слово, аферист.

Справедливости ради скажем: в молодости дворянин Некрасов действительно испытывал нужду. Зато уже в 35 Некрасов стал влиятельной персоной в Петербурге. Член аристократического Английского клуба, друг высоких сановных особ. Издатель лучшего в России журнала «Современник», основанного самим Пушкиным. Знаменитый поэт. У него повара, егеря и лакеи. Выезжает на охоту на пяти тройках, с дорогими винами, закусками, отправляя загонять зверя сотню крестьян…

Любовь втроем

Главное обвинение современников - многолетнее сожительство афериста с супругами Панаевыми. Столица российская долго злословила, как молодой «торгаш» втерся в доверие к богатому писателю Ивану Панаеву. Вскоре же и дом стал общим, и карета хозяина, и жена его Авдотья.

Мало того, наглец ревновал ее к законному мужу, закатывал дикие сцены. Да что жена?! Купленный Панаевым журнал «Современник» вскоре выскользнул из его рук к Некрасову. Публика сочувствовала светскому денди Панаеву и осуждала темного проходимца. Некрасов в ту пору потерял многих друзей.

В реальности все было так и не так.

Эффектная брюнетка Авдотья Панаева считалась одной из самых красивых женщин Петербурга. К тому же писательница. Сам Александр Дюма, известный ловелас, в своем «Путешествии по России» отметил, что Панаева «очень отличается женской красотой».

Некрасову было 22, когда Белинский ввел его в дом Панаевых. Он влюбился. И чуть не утопился с горя в Волге, когда 23-летняя Авдотья решительно отвергла его. Осада длилась целых ПЯТЬ лет! Фактически в объятия Некрасова Авдотью бросил собственный муж. Панаев не был рожден для семейной жизни. Мот, вертопрах, донжуан, он и женился-то, чтобы щеголять красивой супругой перед приятелями. Свозил новобрачную в Париж и в свое казанское имение, показал Москву и вскоре умчался за очередной юбкой. А еще он, добрейший человек, любил «угощать» дамами приятелей. Устав от пренебрежения супруга, Авдотья отдалась Некрасову.

Дамы сердца «певца народного горя»: Авдотья Панаева (1), с которой Некрасов жил прямо в доме ее мужа и своего приятеля; французская актриса и авантюристка Селина Лефрен (2); Фекла Викторова (Зинаида Николаевна) (3) - ее Некрасов выиграл в карты.

Лучшие свои стихи о любви Некрасов написал в честь Авдотьи. Да, жили влюбленные гражданским браком в доме Панаевых. Но «любовь втроем» - явно грязная сплетня.

16 лет длился гражданский брак поэта и романистки. Превратившись в ад. Некрасов измучил любимую дикими сценами ревности. Сложный был человек. Все понимал, но продолжал мучить возлюбленную. В конце концов они расстались. Авдотья Яковлевна вышла замуж за молодого секретаря «Современника». А у Некрасова на бывшей квартире Панаевых появилась мадемуазель Селина Лефрен, бывшая артистка Михайловского театра. Весьма расчетливая особа. Хотела «срубить по-легкому денег» с щедрого русского барина и вернуться на родину. План удался. Позже поэт навещал ее в Париже.

«На стол колоду, господа!»

Одно из суровых обвинений Некрасову - он был картежник! Странная предъява, скажу я вам. В ХIХ веке все классики коротали время за картами.

Так в чем же тогда виноват Некрасов? Он, дескать, выигрывал у царских министров такие суммы, что любимые его крестьяне, бурлаки не могли заработать за всю жизнь. И тратил на баб, охотничьих собак, застолья.

«Торгаш» Некрасов и карты смог превратить в бизнес. Даже более удачливый, чем издательский. Играть предпочитал в Английском клубе, где собирались богатые аристократы, министры, прочие сановники. Главное для них - не выигрыш, а приятное времяпрепровождение, возможность пощекотать нервы. Некрасов сообразил, что люди такого психологического склада играют рассеянно, не могут эффективно противостоять умному, сосредоточенному противнику. Разработал свою систему. В клуб ехал, только хорошо выспавшись, приняв «для бодрости» ванну с ромом.

Большую сумму проиграл и генерал-адъютант Александр Адлерберг, министр императорского двора, личный друг Александра II. На эти деньги Некрасов купил имение Карабиха. Часть выигрыша шла на издание журнала.

В 48 лет он обыграл одного купца. В отчаянии тот поставил на кон свою 23-летнюю наложницу, деревенскую девушку Феклу Анисимовну Викторову. Поэт сделал Феклу своей женой. Водил в театры, всячески образовывал, покупал дорогие подарки. Брал с собой на охоту. Только переименовал в Зинаиду Николаевну. Поскольку его идейный противник Тургенев ранее в романе «Отцы и дети» вывел подобный мезальянс помещика Кирсанова и дворовой девки Фени (сокращенное имя Фекла).

Умер Некрасов в 56 лет. От рака. За полгода до смерти обвенчался с Зинаидой Николаевной. В завещании не забыл и Авдотью Панаеву.

В журнале «Современник» участвовали многие тогдашние «властители дум», но основной доход от издания получал Некрасов. Фото: Wikimedia Commons

Так в чем же провинился перед современниками «печальник горя народного»? Большая часть обвинений носит откровенно идеологический характер. Некрасов действительно сделал лучший в России журнал, где печатались Лев Толстой, Тургенев, Достоевский, Гончаров, Герцен, Григорович, Белинский, Огарев, Салтыков-Щедрин, драматург Островский, другие именитые писатели, критики. Но позже, почуяв веяние времени, привлек Чернышевского, Добролюбова. «Современник» стал органом разночинцев, народников, революционных демократов. Это не понравилось писателям-помещикам.

Пытаясь спасти «Современник» от удушающей цензуры в годы реакции, поэт-редактор прочитал в Английском клубе оду генералу Муравьеву, прозванному Вешателем. Тут уж на него накинулась вся «прогрессивная общественность». А журнал все равно закрыли. По личному распоряжению царя.

…Давно уже в прошлом все эти литературно-идейные войны. Зато остались стихи Николая Алексеевича Некрасова. Есть же «Дед Мазай и зайцы», «Мужичок с ноготок», «Крестьянские дети»…

Дети были особой, светлой любовью Некрасова. Может, оттого, что в родной семье у него было 13 братьев и сестер! А вот самому поэту бог детей не дал. Два сына, рожденных Авдотьей Панаевой, умерли младенцами.

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