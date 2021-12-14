Ведущего «Что? Где? Когда?» экстренно заменил сын, но этого никто не заметил

12 декабря в эфире Первого канала выпуске шоу «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка подменял сын Михаил

Телединастии — дело не такое уж и распространенное. Кроме Александра Васильевича, Сан Саныча и Таисии Масляковых (КВН), а еще Елены Малышевой с сыном Юрием (танец яичек в «Жить здорово!») сложно вспомнить множество аналогичных примеров преемственности на ТВ.

Тем удивительнее было узнать, что в прошедшем 12 декабря в эфире Первого канала выпуске шоу «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка подменял сын Михаил. Во время игры никто особо и не заметил замены. По знатокам из команды Балаша Касумова этого не было заметно. Даже внимательные зрители не поняли, что случилось. «Я был очень удивлен когда узнал, что игру вел не Борис, а Михаил Крюк», — пишут в комментариях до сих пор.

Тембр голоса Михаила очень похож на папин (еще бы). Он вел себя уверенно и не спотыкался, соблюдал интонацию, паузы, словно уже много раз работал в «ЧГК». К слову, так и есть. Выяснилось, что Крюки крепко зацепились в проекте — Миша работает ассистентом ведущего уже довольно длительное время. Находится в дикторскои и ассистирует отцу, а также отвечает за организацию репетиции на съемочнои площадке в дни игр.

Вне эфиров Крюк-младший входит в состав редакторскои группы и участвует во всех этапах работы с вопросами телезрителеи — от разбора почты до финальнои подготовки вопроса к эфиру. Еще он участвует в различных направлениях работы со знатоками.

Кроме Корпоративнои Лиги Михаил отвечает за проведение различных мероприятии со сторонними организациями: за игры для школьников России совместно с «России ским движением школьников» и «Русским географическим обществом».

В свое время почти так же неожиданно — правда, после ухода Владимира Яковлевича Ворошилова — к работе в интеллектуальном казино приступил молодой Борис Крюк. Его голос был изменен компьютером, но вскоре, после того, как зритель привык и не воспринял новое решение в штыки, ведущего рассекретили. А теперь родной сын Бориса подменяет его. Такая вот преемственность.

К счастью, жизни Крюка-старшего ничего не угрожает. Как сообщили в телекомпании «Игра», выпускающей «Что? Где? Когда?», ПЦР-тест у ведущего отрицательный. Но на экстренную замену все же пришлось пойти. И вовсе не из-за пробок.

— Он разбирается со здоровьем, и, несмотря на проблемы, продолжает работать, — уверяют в компании «Игра». — ПЦР-тест отрицательный. Обращаем ваше внимание, что на площадку игры «Что? Где? Когда?» не допускаются люди без QR-кодов по результатам вакцинации или ПЦР-тестирования».

О том, что основной ведущий игры почувствовал себя плохо, стало известно прямо перед эфиром. Пришлось срочно искать замену. Никого лучше, чем сын, на эту роль не подобрали.

— Михаил Крюк работает в редакторско-режиссерской группе программы, ассистирует Борису во время прямого эфира, — объяснили kp.ru в компании «Игра». — У него есть опыт проведения телевизионной игры «Что? Где? Когда?» на эстонском телевидении и опыт проведения общественных мероприятий «Что? Где? Когда?». Все происходило так стремительно, что некогда было даже менять титр. Ведь это — прямой эфир.

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