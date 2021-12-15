Назвавший «срамом» отношения России и Украины Вахтанг Кикабидзе возвращается в сериале «Сваты» с бокалом вина

Вахтанг Кикабидзе снялся в новом сезоне "Сватов".

Дождались! Канал «Россия 1» объявил, что народный сериал «Сваты» возвращается в эфир. 7 лет его не было в эфире. 7 лет проект снимали с перерывами на пандемию и геополитические трудности (производством занимается студия «Квартал 95» Владимира Зеленского) и досняли в Белоруссии, ведь главные звезды сериала — русские актеры. И вот, свершилось.

20 декабря проект выходит на украинском телеканале «1+1», а через неделю, судя по всему, на канале «Россия 1». Режиссерами проекта выступили Андрей Яковлев и Михаил Савин. Все главные герои, несмотря на слухи, на месте.

Федор Добронравов (Иван Будько), Татьяна Кравченко (Валя Будько), Людмила Артемьева (Ольга Ковалева), Александр Феклистов (Александр Беркович), Николай Добрынин (Митяй), Олеся Железняк (Лариса) и киевлянка Анна Кошмал (Женя Ковалева) — все в деле. Даже Анатолий Васильев (Юрий Ковалев), которого сценаристы «убили» из-за скверного характера, тоже косвенно появится.

Сюжет классический: непутевые и такие родные сваты каждый выпуск попадают в передряги бытового и даже правового характера: попадают в полицию, посещают экскурсию на БелАЗе, гоняют по Кавказу, словно герои гайдаевской комедии, катаются на аттракционах, бегают по лесу, разукрашенные, как панды, выпивают и уютно чистят ягоды для компота.

В серии, снятой по мотивам «Кавказской пленницы», появляется и звезда советского кино Вахтанг Кикабидзе, называвший «срамом» отношения России и Украины, а также сравнивавший политический режим в нашей стране с фашизмом.

— Если бы я мог, я бы там все разрушил, но что я могу сделать один? — без стеснения признавался актер. — Требуется много времени, чтобы сломать советский менталитет, но им придется с этим смириться, а фашизм окончательно рухнет.

Кикабидзе призывал всех, у кого есть чувство собственного достоинства, не выступать в России. Однако, по некоторым данным, все же заезжал, чтобы спеть за денежку в Петербурге, хоть и отрицал это.

Так или иначе, в «Сватах» — русско-украинском сериале, снятом для российской аудитории — грузинский артист не постеснялся «замазаться». Мы видим его в кадрах трейлера, чокающимся рюмкой водки с Иваном Будько. Да еще и со словами «Так мы с вами родственники!». Видимо, тонкая комедийная аллюзия.

Седьмой (видимо, финальный) сезон «Сватов» появится в эфире канала «Россия 1», предположительно, 27 декабря.