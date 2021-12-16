«Попали в демографическую яму»: экономист назвал 5 причин рекордного дефицита рабочих рук в России

Из всех вакансий около 68% приходится именно на «рабочие» специальности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России наблюдается настоящий трудовой голод. За год кадровый дефицит вырос на четверть: с 1,69 млн открытых вакансий до 2,18 млн. Причем все лето и начало осени число открытых вакансий держалось выше 2,2 млн. Это рекордные показатели за 7 лет - последний раз такую нехватку рабочих рук (из всех вакансий около 68% приходится именно на «рабочие» специальности) российские компании испытывали в 2014 году. К таким выводам пришли аналитики FinExpertiza, изучив сведения, которые направляют работодатели в службы занятости системы Роструд.

Самая большая напряженка со специалистами традиционно в Москве, где не хватает почти 150 тысяч работников. На втором месте по трудовому недобору Красноярский край, где требуется 95 тысяч специалистов. Серьезный кадровый голод (в районе 70 тысяч вакансий) испытывает Ростовская, Амурская, Иркутская и Московская области. Почти нет дефицита рабочих в Ингушетии, Ненецком автономном округе и Северной Осетии (подробнее о других регионах смотри КОНКРЕТНО).

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета Александр Сафонов назвал пять причин того, почему сейчас появилось так много объявлений о работе:

1. Некоторые из открытых вакансий де-факто сейчас заняты. Но работодатели рассчитывают на ротацию работников, то есть заранее планируют увольнение действующего работника и замену его новыми кадрами.

2. Ряд вакансий, по сути, являются фиктивными. Работодатели заявляют их по требованию действующего законодательства, но когда потенциальный работник откликается, он сталкивается с тем, что его никто трудоустраивать не собирается. Такое характерно для бюджетных организаций, где вакансии распределены в рамках совместительства.

3. Российский рынок труда пытается заполнить дефицит трудовых мигрантов. По сравнению с допандемийными временами сейчас в России на 1,5 млн гастарбайтеров меньше.

4. Россия находится в демографической яме. Каждый год на рынок труда выходит все меньше новых людей.

5. Сокращается трудоспособное население из-за повышенной смертности от коронавируса.

- При этом экономический спад 2020 года до конца не преодолен, то же количество рабочих мест экономика пока создать не может, поэтому де-факто меньше предложений. Совокупность этих факторов приводит к такому дисбалансу. Но в нем есть и определенные плюсы. В частности, это дополнительный стимул для развития производительности труда, замещения человеческого туда механизмами, машинами, перехода на трудосберегающие технологии. Наконец, чем больше дефицит трудовых ресурсов, тем больше должна вырасти заработная плата, - заключил Александр Сафонов.

КОНКРЕТНО

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ