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15 декабря 2021 16:23

Нелепые наряды «Песни года»: Таисия Повалий в образе учительницы и Мари Краймбрери в костюме варёного лобстера

Стилист Любовь Жукова прокомментировала странные образы артистов
Игорь ПОЛЯКОВ
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Ремень слишком плотно пережимает платье, видимо, поэтому Лера немного сутулится

Ремень слишком плотно пережимает платье, видимо, поэтому Лера немного сутулится

Фото: Иван МАКЕЕВ

Отгремела старая и новая «Песня года». В эта году вместо одного концерта маэстро Игорь Крутой придумал ещё один проект -«Новую Песню года», где вместе с артистами старой школы правили балом блогеры и молодые музыканты.

Кому не повезло с имиджмейкером, а кто угадал с нарядом-об этом kp.ru рассказала звёздный стилист Любовь Жукова.

Стилист Любовь Жукова

Стилист Любовь Жукова

Фото: Личный архив

Мари Краймбрери

—Мари пришла в костюме варёного лобстера. Такое впечатление, что стилист артистки был пьян, -шутит наш эксперт. -Очень все красное. Плюс ботфорты на огромной платформе, которая сто лет уже не в тренде. В таком виде только на шесте можно блистать в ночных клубах.

Мари Краймбрери

Мари Краймбрери

Фото: Иван МАКЕЕВ

Хабиб

-Исполнитель хита «Ягода малинка» Хабиб в образе эдакого спортсмена. Но на сцену мог быть чуть понаряднее что-то надеть.

Ничего особенного, так можно на прогулку с собакой выходить: кроссовки, спортивный костюмчик.

Хабиб

Хабиб

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ваня Дмитриенко

-Образ Вани можно назвать- «первый парень на деревне». Повседневный наряд. Слабовато. В этот раз молодёжь очень отличается от старших коллег. Такое впечатление, что старые звезды старались затмить молодых пайетками и стразами. Поэтому молодые выглядели на их фоне серенько.

Ваня Дмитриенко

Ваня Дмитриенко

Фото: Иван МАКЕЕВ

Хотя все же мальчики по образам выглядели лучше девочек. Лучше выглядеть просто, чем глупо.

Валя Карнавал

-Не очень удачный жакет красотка Валя решила спасти эффектным макияжем. Но жакет не сидит на фигуре. Словно он с чужого плеча. Пуговица вот-вот отлетит кому-то в глаз. Какие-то ниточки торчат. И слишком большое натяжение ткани в области живота. А босоножки -огонь!

Валя Карнавал

Валя Карнавал

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мия Бойко

-Блогер Мия Бойко в костюме русалочки. Похож на купальник для подводного плавания. Так можно было выйти в спортзал или на Варнава.

Синие волосы на бирюзовом купальнике тоже непонятно смотрятся. Это не концертная история, не подходит образ для «Песни года».

Мия Бойко

Мия Бойко

Фото: Иван МАКЕЕВ

Люба Успенская

- Звезда! Что-то между Бейонсе и Джей Ло!

Здесь все подобрано грамотно. Ноги красивые, несмотря на солидный возраст.

Платье блестит, сапоги -нет. Ноги открыты, декольте прикрыто. Все по правилам. Все со вкусом, -похвалила королеву шансона стилист Любовь Жукова.

Люба Успенская

Люба Успенская

Фото: Иван МАКЕЕВ

Лера Кудрявцева

-Трикотажный костюм перетянут ремнём. Ремень слишком плотно пережимает платье, видимо, поэтому Лера немного сутулится.

Правда мне нравится как рукава выполнены. И серьги хороши. Но пояс очень спорный. Образ продуман, но не сказать, что современный.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева

Фото: Иван МАКЕЕВ

Егор Шип

-Пять баллов! Все подходит, все в меру. Розовые волосы разбавляют тёмный лук.

Модный пиджак. Отлично собрали парня, все хорошо.

Я бы назвала Егора одним из самых стильных участников «Песни года». Вот в таком образе не стыдно на большую сцену выйти.

Егор Шип

Егор Шип

Фото: Иван МАКЕЕВ

Таисия Повалий

-Учительница первая моя. Обилие жемчуга накидывает лишние года артистке. Да, ещё и выбран наряд, который делает Таисию эдакой матроной.

В макияже надо уходить от былого- тёмные глаза, блеклые губы.

Есть правило -чем старше ты становишься, тем ярче должны быть твои губы, а не глаза.

Таисия повалий

Таисия повалий

Фото: Иван МАКЕЕВ

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