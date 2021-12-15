Новогодние образы звезд: "голая" Ани Лорак, Наргиз с рожками и Джанабаева в коже

С нарядом, как у Ани Лорак, надо быть осторожным: в движении незаметная ткань дает сборку, а кроме того, велик риск показать лишнее. Фото: Иван МАКЕЕВ

Весь декабрь артисты колесят по концертам да тусовкам, выгуливая свои самые ослепительные наряды. Но даже дорогущий гардероб может стать ляпом, если не знать маленьких секретов. Кто из звезд может называться иконой стиля, а на чьих ошибках лучше поучиться, сайт kp.ru разобрал вместе с Дарьей Клок - старшим стилистом и наставником в онлайн-сервисе Capsula, а также ведущим лектором по стилю в образовательном проекте "Правое полушарие интроверта". Наряды знаменитостей мы подсмотрели на двух больших шоу, прошедших друг за другом: "Главном новогоднем концерте" и празднике "Земляне" и друзья".

Стилист Дарья Клок.

- Все наряды можно разделить на три категории, - говорит наш эксперт. - Первая - так называемые "голые" платья, вторая - праздничные новогодние наряды. И наконец, третья: волшебные образы, словно из сказки. Кстати, у всех артисток прослеживается актуальный тренд на четко прорисованную линию плеча. Акцент на плечи в моде уже не первый сезон, мы видим его и на дизайнерских показах, и в магазинах масс-маркета. А значит, это можно взять на вооружение при выборе новогоднего наряда.

Ани Лорак. Фото: Иван МАКЕЕВ

АНИ ЛОРАК

- У Ани лаконичный образ - эффектное "голое" платье. Мне нравятся и точеные плечи, и разрезы, которые повторяются в декольте, на юбке, на рукавах. Кстати, рукава одной длины с юбкой – это придает наряду цельность. Туфли не выделяются, а выгодно дополняют платье. Единственный момент, который меня смущает: насколько аккуратно в движении смотрятся разрезы. Очевидно, что там не голое тело, а вставка из телесной ткани. И складки на ней обычно выглядят неопрятно.

Анита Цой. Фото: Иван МАКЕЕВ

АНИТА ЦОЙ

- Самый новогодний образ. Здесь намешана масса стилей, но удивительным образом всё это вместе смотрится органично. Аните идет эта "прическа Клеопатры" - головной убор в египетском стиле. В сочетании со спортивными брюками это также напоминает афрокосы. Цвета наряда выдержаны в черно-бело-серой гамме, что позволяет сконцентрироваться на игре фактур. А вот выбор украшений Аниты меня удивил: колье с ярким рубином, на пальцах - огромные кольца с другими камнями. Это приводит в замешательство, как и брюки, которые здесь могли быть совсем другими.

Лариса Долина. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЛАРИСА ДОЛИНА

- Образ артистки в платье-футляре в целом порадовал. У Долиной для ее возраста красивые ноги, но вопрос к длине – насколько уместно носить мини? В идеале длина должна быть чуть ниже колена. Кроме того, из-за фасона платья теряется баланс фигуры: верх смотрится более объемным, чем низ. Здесь просится более пышная юбка, которая уравновесила бы пропорции. Кроме того, за счет туфель образ выглядит недоработанным: сюда больше бы подошли серебристые или небесно-голубые. Кстати, это платье на певице зрители наблюдают уже не первый раз. "Выгуливать" одно и то же, вопреки законам шоу-бизнеса, очень смело. Мне нравится этот прием: наряд должен быть в деле, а не пылиться на вешалке.

Надежда Кадышева. Фото: Иван МАКЕЕВ

НАДЕЖДА КАДЫШЕВА

- В этом наряде звезда похожа на диснеевскую королеву. Отдельно хочу похвалить макияж: помада повторяет тон платья, и в целом голова "дружит" с телом, хотя у знаменитостей часто бывает по-другому. Прическа лаконична, а светлый цвет волос делает артистку моложе. За счет баски талия Кадышевой выглядит тоньше. Хотя баска сегодня уже не актуальна, для сцены это вполне рабочий прием. Он позволяет корректировать объемы и создавать эффект, которого изначально нет в фигуре.

Диана Гурцкая. Фото: Иван МАКЕЕВ

ДИАНА ГУРЦКАЯ

- Самый модный образ из всех представленных. Диана максимально в тренде: рукава-буфы, туфли на высокой платформе. Мы видели такие на недавнем показе Versace: квадратный нос и платформа – такое сочетание сейчас ультрамодно. Кроме того, этот высокий каблук визуально удлинил ноги певицы. В наряде много пайеток, но при этом нет ничего лишнего. Деликатно подобраны серебряные украшения. Единственное, от чего хотелось бы отказаться, - неуместный бантик в центре топа.

Кети Топурия. Фото: пресс-служба "Русская Медиагруппа".

КЕТИ ТОПУРИЯ

- Еще одно платье, которое можно назвать "голым" за счет высокого разреза, акцента на талии, прессе и ребрах. Любопытно, что все остальное не привлекает внимания: туфли с прозрачными перемычками выглядят максимально нейтрально, легкий нюдовый макияж, отсутствие аксессуаров. А вот часы на запястье Кети - это интересно. Среди девушек такое обычно не принято, тем более на широком ремешке. Образ можно было бы доработать – сделать акцент на губах, подобрать яркие туфли. Видимо, не было такой задачи. В любом случае, образ Кети очень идет.

Альбина Джанабаева. Фото: пресс-служба "Русская Медиагруппа".

АЛЬБИНА ДЖАНАБАЕВА

- Альбина явно следит за новинками кино: она словно вдохновлялась грядущей "Матрицей". В образе есть и футуристичность, и отсыл к супергероям. Единственное, что режет взгляд - слишком открытые босоножки, в которых ступня выглядит голой. Получается, сила в плечах, а в ногах ее нет. В целом, наряд актуален, но в таком можно выйти только один раз - и только перед премьерой "Матрицы".

Наргиз. Фото: пресс-служба "Русская Медиагруппа".

НАРГИЗ

- Певица в своем амплуа. Надо отметить, что образ продуман, в нем есть цветовая гамма. Но голова смотрится отдельно от платья. Необычная угольная прическа с рожками отлично сочетается с маской и макияжем. Но в остальном углов нет абсолютно. Платье-туника не держит форму, накидка тоже. Кстати, Наргиз - единственная, кто решил не акцентировать плечи. Ей бы поменяться плащами с Альбиной Джанабаевой – тогда бы картинка сложилась.

Любовь Успенская. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ

- И вновь супергеройская тема: Любовь Успенская - одновременно и Женщина-кошка и Черная вдова из вселенной Marvel. Пояс-баска встроен лаконично, он сочетается с заостренными плечами. Но при чем здесь замшевые сапоги? Выглядит так, словно певица забыла переобуться. Было бы здорово, если бы лосины заканчивались остроносыми шпильками. К тому же, кожаное исполнение баски никак не вяжется с замшей на сапогах. В украшениях тоже разнобой: серьги перекликаются с браслетами, а на пальце мы вдруг видим массивное кольцо, да еще и цветное.

Валерия. Фото: пресс-служба "Русская Медиагруппа".

ВАЛЕРИЯ

- Первое, что бросается в глаза - украшения. Камни на колье и браслете подчеркивают глубину глаз артистки. Украшения разной формы, но при этом дополняют друг друга. За счет светлой кожи и волос Валерия похожа на Снежную королеву, но в таком случае больше подошло бы серебристое или светлое платье. Плечевая часть наряда очень женственная, а вот корсетная как будто не по фигуре. Зато туфли идеально подходят, они сочетаются с украшениями.