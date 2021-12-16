В США рассекретили 1 491 документ по делу об убийстве Джона Кеннеди

Сотни ранее секретных документов об убийстве Кеннеди стали общедоступными. Фото: EAST NEWS

Сайт Национального управления архивов и документации США пополнил 1491 документ, относящийся к делу об убийстве в 1963 году 35-го президента страны Джона Кеннеди. В частности, ряд документов, где говорится о разработке ЦРУ версии причастности к убийству Советского Союза, сообщает CBS.

Публикация материалов утверждена президентом США Джо Байденом, однако не является исчерпывающей – вторую часть архива, содержащую порядка 14 тысяч страниц, планируется обнародовать в декабре следующего года. Всего же со времени убийства Кеннеди было рассекречено свыше 250 тысяч документов, однако ясности все это так и не добавило.

35-й президент США, демократ Джон Фицджеральд Кеннеди занял главный пост в Штатах 20 января 1961 года, а 22 ноября 1963 года был убит в Далласе (штат Техас) во время движения президентского кортежа по улице города.

По официальной версии, смерть 46-летнего Кеннеди наступила в результате двух выстрелов из снайперской винтовки. Полиции по горячим следам удалось задержать подозреваемого в покушении Ли Харви Освальда, который спустя два дня был застрелен в полицейском управлении Далласа владельцем ночного клуба.

Главный подозреваемый по делу об убийстве Кеннеди - Ли Харви Освальд. До приговора он так и не дожил. Фото: EAST NEWS

Убийство президента и быстрая смерть главного подозреваемого в покушении породили массу слухов и целый ряд теорий заговора, в которых кто только не фигурировал: от членов сицилийской мафии и сотрудников КГБ до инопланетян. Достойных подтверждений ни одна из гипотез так и не получила.

Вместе с тем, ЦРУ долго и серьезно прорабатывало версию участия советских спецслужб в гибели президента. Поводом к расследованию стало быстрое получение Освальдом визы для поездки в Москву, а также слова некоего «сотрудника советского посольства» о возможном участии СССР в подготовке покушения. Впрочем, и эти версии зашли в тупик, и на сегодняшний день официально считается, что убийство Джона Кеннеди совершил Ли Харви Освальд, жаждавший славы.