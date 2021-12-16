Угодившего в больницу Григория Лепса могут признать невменяемым

Григорий Лепс, который по инициативе жены разводится после 20 лет брака, на днях оказался в больнице и сорвал премьеру дуэта с Ларисой Долиной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Григорий Лепс, который по инициативе жены разводится после 20 лет брака, на днях оказался в больнице и сорвал премьеру дуэта с Ларисой Долиной. Помощники звезды уверяют, что у Лепса подскочило давление - мол, ничего страшного: заехал в клинику, обследовался и, как новенький, уехал домой готовиться к большому сольнику 19 декабря. Правда, в Сети появилась другая версия: якобы звезде понадобилась помощь психиатра. Из-за алкогольных возлияний певец сделался буйным и бросался на психбригаду, но от госпитализации категорически отказался.

Пока поклонники переживают за здоровье Лепса, юристы предупреждают: новости о психических проблемах накануне бракоразводного процесса - очень тревожный признак.

- Если сообщения о госпитализации в психиатрическую клинику на фоне запоя правдивы, то возникает вопрос - кто и зачем отправил туда артиста, - поделился с kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин. - Ведь если певец оттуда вырывается, вряд ли он сам настоял на госпитализации. Кому-то важно, чтобы он был под наблюдением специалистов. Сам факт попадания Лепса в соответствующее учреждение, даже если он ушел оттуда через несколько часов, - это повод обратиться в суд, чтобы признать артиста недееспособным и затем назначить опекуна и принудительное лечение.

Адвокат Андрей Алешкин.

По словам адвоката, вполне вероятно, что кто-то действует против интересов Григория Лепса, либо в своих интересах. И причина может крыться в деньгах, ведь развод предполагает также раздел имущества. Как рассказывал kp.ru первый и единственный продюсер певца Евгений Кобылянский, в момент подачи заявления в ЗАГС у жениха даже не было московской прописки. А теперь, по подсчетам СМИ, Лепс с женой Анной Шаплыковой будут "пилить" имущество на миллиард (!) рублей: 300-метровую квартиру в престижном районе столицы, еще одну - на 83 "квадрата", два огромных особняка на Новорижском шоссе на 1555 и 2421 кв.м., а также земельные участки.

- Вариант, при котором супруга оформит опеку над певцом, вполне реален, - уверен Андрей Алешкин. - И тогда ей нет смысла разводиться: все имущество перейдет к ней в доверительное управление. Из-за психических проблем, которые зафиксированы врачами, Лепса могут просто-напросто ограничить в правах - мало ли кому он в измененном состоянии отпишет имущество? На самом деле, это вовсе не редкий случай. Поэтому я бы хотел предостеречь певца о возможном злоупотреблении доверием.

Напомним, бракоразводный процесс артиста стартует в Мосгорсуде 20 декабря. О причинах расставания супруги не распространяются, но адвокат жены уверяет, что они расходятся мирно и без всяких скандалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-продюсер раскрыл правду о запоях Григория Лепса: «Мог и огрызнуться, и чем-нибудь кинуть»

Автор знаменитого хита «Натали» уверен, что певец сильно переживает из-за развода (подробности)