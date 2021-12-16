Кремль в ответ Европейскому суду: Действующие в России законы достаточны для борьбы с домашним насилием

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у нас есть все для борьбы с этим злом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошлом году правозащитники неоднократно пытались в Госдуме протащить поправки о "семейном насилии". Не вышло. Теперь уже Страсбургский суд заявил, что России надо срочно принять закон, который включает в себя понятие "домашнее насилие".

По планам западных правозащитников, общественные организации тогда смогут решать семейные проблемы: указывать супругам и детям место жительства, фактически распоряжаться семейным имуществом. Таким образом предлагают разгрузить полицию, суды и судебных приставов.

Ответ на такое обращение дал Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у нас есть все для борьбы с этим злом.

- Мы считаем, что действующее законодательство предоставляет весь необходимый инструментарий, - ответил Песков на вопрос одного из журналистов, о реакции Кремля на этот вердикт. - Правоохранительные органы прикладывают усилия. Безусловно, случаются нежелательные, иногда трагические ситуации - мы сожалеем в этой связи, но само решение суда комментировать не будем.

Европейский суд дал такие рекомендации российским законодателям вердикте по жалобам 4 россиянок, которых власти не смогли защитить от домашнего насилия. Стоит отметить, что это только рекомендации. Согласно обновленной Конституции страны, у нас действует приоритет российского права над международным.

Кстати, адвокаты и психологи, которые работают в российских судах напротив последнее время часто обращаются в МВД, ФСБ и Следственный комитет с многочисленными жалобами на членов различных НКО и АНО. Они в один голос говорят, что в России назрела необходимость запретить "некоммерческим" организациям вмешиваться в дела семьи, а также проанализировать их контакты и связи с чиновниками и сотрудниками правоохранительных структур, которых могут использовать для давления на суды в качестве административного ресурса.