«Пойдем один на один!»: В Госдуме дошло до потасовки из-за закона о QR-кодах

Ко второму чтению до Нового года Госдума точно не приступит. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Страсти в Госдуме зашкалили на слушаниях законопроекта о введении цифровых сертификатов вакцинации для посещения общественных мест. Заседание еще не началось, а депутаты-коммунисты Валерий Рашкин, Сергей Обухов и Денис Парфенов прямо в проходе между креслами развернули плакат против QR-кодов.

Да-да, Рашкин под следствием после скандальной охоты на лося, но остается действующим депутатом и на заседания ходит.

До сих пор таких митингов в Госдуме не бывало.

Плакат выглядел вызывающе.

И несколько единороссов не выдержали, пошли на коммунистов, требуя убрать уличное творчество.

«Смотрите, щас драка начнется,» - предвкушал кто-то из коммунистов, любовно записывая действо на смартфон.

Драка - не драка, но перепалка завязалась.

Солидные мужчины в дорогих костюмах теснили друг-друга, как на танцах в сельском клубе, хватали за лацканы и выражались на низких тонах:

«Вы кому выйти предлагаете?!»

«Пойдем один на один!»

«Нет, не надо...»

До хорошей драки все никак не доходило.

Потасовку остановил спикер Вячеслав Володин.

«Коллеги, давайте там не устраивайте цирк! Прекратите. Мы еще вопрос рассматривать не начали, вы уже начинаете обвешивать», - возмущался он.

Плакат к тому временем был скомкан, но коммунисты продолжали защищать его от единороссов, как знамя части.

«Концерт! Доиграетесь!» - увещевал Володин.

«А давайте напишем на них заявление в ФСБ за призывы к экстремизму,» - предложил кто-то из единороссов, недобро поглядывая в «красный угол», где сидит КПРФ.

Володин грустно вздохнул.

«Коллеги! Начните с себя. Получаете зарплаты как федеральные министры — по полмиллиона. Народ что, финансирует плакаты ваши что ли? Да сюда бы пришли масса людей заниматься этим за полмиллиона... - сказал спикер Госдумы. - У нас ровно так в 1991 году страну развалили. И в 1917 так же. Наша работа не клеить плакаты, понимаете».

- Наша работа — выразить позицию, - попытались прокричать в ответ коммунисты.

- Вот и выразите. Но не портите мебель здесь.

На этом потасовка закончилась.

А законопроект об электронных сертификатах для посещения общественных мест Госдума приняла в первом чтении и тут же разослала в регионы на месяц — чтобы те выразили свою позицию.

То есть, ко второму чтению до Нового года Госдума точно не приступит. А, значит, зимние каникулы пройдут без обязательных QR-кодов. В отличие от большинства развитых стран мира.