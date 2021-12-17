Привитый Дед Мороз стоит дороже: Как россияне готовятся к Новому году

Продажи фейерверков в ноябре выросли в 6,5 раза по сравнению с прошлым годом, а в начале декабря - уже в 9 раз! Фото: Мария ЛЕНЦ

Пошумим на славу

Гулять так гулять, стрелять так стрелять! - рассудили в нынешнем году россияне и решили отметить Новый год по полной. Потому и сметают пиротехнику с онлайн-полок: например, в интернет-магазине Ozon продажи фейерверков в ноябре выросли в 6,5 раза по сравнению с прошлым годом, а в начале декабря - уже в 9 раз!

Растут продажи не только салютов и петард, но и всей новогодней атрибутики. На том же Оzon в ноябре продажи искусственных елок выросли в 2,4 раза, если сравнивать с последним месяцем осени прошлого года.

Онлайн-магазин Wildberries подтверждает: на рынке настоящий бум, общее число заказов «праздничных» товаров по сравнению с прошлым годом выросло в 3,5 раза.

- Чем дольше продолжается пандемия, тем сильнее переутомление от нее. Психика требует яркого события, которое может переломить хронический стресс, - говорит Арсен Даллакян, маркетолог, эксперт в психологии поведения потребителей.

А теперь давайте перейдем к праздничному столу. Его главные атрибуты по сравнению с прошлым годом тоже подорожали: красная икра - на 30%, мандарины - на 25%. По данным IT-компании «Эвотор», в среднем бутылка игристого вина в несетевой рознице стоит 317 рублей. Пожалуй, это один из немногих продуктов, чья цена в оставшиеся до праздника дни вырасти не должна.

- Никакого повышения цен на шампанское в рознице быть не должно, никто на это не пойдет. В худшем случае на игристое не будет скидок и акций, - утверждает Вадим Дробиз, руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. - А вот 317 рублей за бутылку - это дорого. Основная масса людей будет покупать, конечно, по цене 200 - 250 руб.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Привитый волшебник стоит дороже

В нынешнем году растет спрос не только на праздничные товары, но и на многие услуги. Как выяснили для «КП» в онлайн-сервисе услуг YouDo, новогодних аниматоров для детей сейчас ищут вдвое чаще, чем в 2020-м.

- Самый популярный запрос - поздравление от Деда Мороза. Также заказчики ищут Снегурочек и персонажей популярных мультфильмов. Таких заданий стало в 3,5 раза больше за первую неделю декабря. Но пик мы увидим к 20-м числам, - рассказывает Анастасия Володина, представитель пресс-службы YouDo.

В среднем за поздравление от Дедушки и Снегурочки придется выложить 2500 рублей - на 20% больше, чем в прошлом году. В Москве и Петербурге цена может достигать 15 000 рублей.

Онлайн-поздравление Деда Мороза стоит в среднем 1500 рублей за звонок - тут цены с прошлого года не выросли.

И главный тренд последнего времени - россияне ищут «антиковидных» Дедов Морозов. Услуги «волшебников» с сертификатом на YouDo, как правило, стоят дороже. Так, в прошлом году средний чек Дедули с антителами мог быть в 2,5 раза выше, чем у «обычного» артиста.

И еще одно ноу-хау: «позвать в гости» можно не только актеров, но даже елку. На сайтах немало объявлений об аренде искусственных елей, причем с игрушками. Цена - от 500 рублей в сутки. Есть доставка и самовывоз. А если вам лень (некогда, по статусу не положено) самим украшать свой дом к празднику, вы можете поручить это специально обученному человеку.

- Востребованность декораторов увеличилась на 37%. Стоимость услуг тоже выросла: в ноябре час их работы стоил от 1200 рублей, а с начала декабря - уже 1500 рублей, - сообщает Артем Кумпель, управляющий директор Авито Работы и Авито Услуг.

Кто почем Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Мы ищем таланты

Прошлый год выдался «голодным» для организаторов различных торжеств. Казалось, 2021-й станет более продуктивным… Но только казалось.

- Еще в сентябре многие event-агентства (организаторы праздников. - Ред.) получили заказы на проведение корпоративов. Рынок почувствовал спрос, декораторы, владельцы банкетных площадок, ресторанов начали поднимать цены... Но в конце октября в России неожиданно объявили локдаун. И заказчики, увы, отозвали заявки, - говорит Сергей Князев, член совета Национальной ассоциации организаторов мероприятий, глава праздничного холдинга «КнязевЪ».

По словам продюсера, количество заказов сейчас еле дотягивает до 20% от уровня 2019 года. Ситуацию хоть немного спасают онлайн-корпоративы - спрос на них неплохой. Поиск талантов среди работников - настоящее спасение для бюджета фирмы.

- Такую схему мы отработали еще во время кризиса 2008 года. Если раньше мы привозили BonJovi, Scorpions и BoneyM, то и в нынешнем году на смену им пришла самодеятельность. И, надо сказать, это неплохо работает, - говорит Князев. - Когда мы проводим кастинги на предприятиях, всегда находится какой-нибудь главный бухгалтер, который поет оперным голосом, или начальник службы безопасности, с детства шикарно показывающий фокусы. Ну а те сотрудники, кто совсем не умеет петь, читают рэп - в общем, все как на настоящей эстраде.

А тем компаниям, которые решили позвать настоящих знаменитостей, придется потратиться. Напомним, в прошлом году во многих регионах корпоративы были под запретом, и звезды остались без новогоднего чеса. Теперь-то они наверстают упущенное.

- Артисты подняли гонорары процентов на 30, - констатирует Сергей Лавров, директор концертного отдела «Кремль-концерт». - Да, заказов меньше, но подросшие цены все компенсируют.