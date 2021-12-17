Вопрос дня: Брежневская эпоха - золотой век или застой? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

19 декабря исполняется 115 лет со дня рождения Леонида Брежнева. К этой дате мы задали наш вопрос дня: Брежневская эпоха - золотой век или застой?

Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований рынков алкоголя:

- Не золотой век, а лучшее 20-летие в истории СССР. Я смог ощутить всю прелесть социальной нирваны. Это была спокой- ная жизнь ради человека. Да, запросы были скромнее. Да, роскошью были авто, ковры, хрусталь. Но это было общество людей психологически нормальных. Я был лейтенантом, когда умер Брежнев, наш командир части собрал нас в зале, и на его глазах были слезы.

Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ, режиссер и шоумен:

- Это был застой, у меня лично никаких сомнений. Ну да, бы- ло безопасно - можно было подойти к милиционеру и просто узнать дорогу. Но проводить часы в очереди за килограммом бананов или всю жизнь копить на машину, которая сразу ло- мается!.. Говорят: «зато сметана была хорошая». А ты пойди еще эту сметану найди!

Владимир ВИНОКУР, пародист:

- Это было очень хорошее время. Все мы были молоды и полны надежд. Все вокруг верили в лучшее будущее. Брежнев прошел войну и понимал жизнь. Я выступал перед ним много раз. Он был добрый человек.

Николай СВАНИДЗЕ, профессор РГГУ:

- Это был золотой сон. И это был застой. Да, почти приятный. Уверенность в завтрашнем дне - бедном, но мирном - имелась. Брежнев был человек незлой и точно не милитарист. При нем вошли в Афганистан, но это было не его свойство, а системы. А система была уже полумертвая.

Александр ФИЛИППЕНКО, народный артист России:

- Для понимания просто послушайте, почитайте Окуджаву, Левитанского. Там не все так оптимистично.

Лев КОРОЛЬКОВ, ветеран СВР:

- Это было время стабильности. Каждый знал, как продвинется по работе, когда получит жилье.

Владимир ПЕРМЯКОВ, актер театра и кино:

- Брежнев сам жил и не ущемлял права других. Да, было не- богато. Да, Высоцкого ругали за левые концерты, и Гурченко 10 лет не снимали. Но по сравнению со всеми предыдущими правителями это был век свободы.