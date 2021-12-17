Володин пообещал провести служебное расследование из-за технической ошибки в законе о школьных онлайн-платформах

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Как рассказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на встрече с журналистами, инцидент с «неправильным» фрагментом текста закона о школьных онлайн-платформах будет тщательно расследован.

Напомним, данный документ представляет собой пакет поправок к федеральному закону «Об образовании», согласно которым учебные заведения должны использовать только сертифицированные государством программы для онлайн-обучения. Однако при итоговом обсуждении в Совете Федерации в законе обнаружились технические ошибки (внутренние разночтения), по итогам чего Совфед его «завернул». А теперь последует разбор полётов.

— Вчера [16 декабря] на Совете Думы было принято решение создать согласительную комиссию и провести служебное расследование обстоятельств принятия закона, — отметил Володин на встрече с представителями СМИ, включая kp.ru.

Как подчеркнул Председатель, по итогам этого расследования «будут сделаны выводы».

Ранее Вячеслав Володин рассказал журналистам kp.ru, что по результатам 2021 года Госдума планирует сэкономить свыше 1,3 млрд бюджетных рублей за счет оптимизации собственных расходов.