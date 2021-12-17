«Показали, что мы живы и готовы драться»: как 7 ноября 1941 года прошел на Красной площади военный парад, изменивший ход истории?

Борис Уткин (в центре): «Парад 1941 года я называю «путеводной звездой». Фото предоставлено Благотворительным фондом Доверие

Чем знаменателен уходящий 2011 год? Большим количеством событий. В том числе и тем, что ровно 80 лет назад произошла настоящая веха в истории Великой Отечественной войны - контрнаступление под Москвой. 7 ноября 1941 на Красной площади прошел парад войск. С парада военные части ушли на фронт. Буквально – в бой. И отбросили врага от столицы. Но как прошел тот парад? Вспоминает последний в Москве участник легендарного парада - ветеран Великой Отечественной, генерал-полковник Борис Павлович Уткин, который в то время еще учился в 1-ом Московском Краснознаменном артиллерийском училище имени Л.Б. Красина.

…8 утра. Вьюжит. Холод собачий – от мороза губы слипаются. Курсанты училища стоят напротив Мавзолея – ждут, когда выйдет Сталин. Ветеран до сих приходит на Красную площадь и встает на булыжник, на котором мерз в 18 лет.

«Парад 1941 года я называю «путеводной звездой», - говорит Борис Павлович. – И парад 1941 года, и парад 1945-го демонстрировали силу. Так вот в 1941 году мы показали, какие у нас Вооруженные силы. А в 1945 году мы сказали: «Мы говорили вам – какие у нас были силы? Сравните. Что было и что стало теперь».

Курсанты осознавали, что участвуют в историческом событии. Понимали, что им доверено очень важная миссия. И когда в числе первых проходили перед Мавзолеем, старательно чеканили шаг.

В народе не все знают, что одновременно с Москвой парады 7 ноября 1941 года прошли в Воронеже и Куйбышеве (сейчас – Самара). Причем, парад в Куйбышеве имел особое значение. Именно сюда из Москвы эвакуировали правительство и посольства других стран. И когда в один день на трибуны вышло все руководство страны, отпала необходимость развенчивать бредовые мифы о том, что Сталин сбежал из Москвы, Буденный давно в плену, а многих управленцев вообще нет в живых.

«Парад показал фашистам, которые стояли под Москвой, что мы живы и готовы драться до последнего за нашу столицу», - отметил ветеран.

Сейчас Борис Павлович Уткин уже в солидном возрасте - ему 98 лет. Но ветеран продолжает работать в Институте военной истории Министерства обороны России, где возглавляет лекторскую группу в Доме ветеранов Москвы.

«Как военный историк считаю своим долгом участвовать в установке с нашим фондом памятника Карамзину в Москве, - говорит ветеран. - Согласно распоряжению мэра города Сергея Семеновича Собянина НБФ «Доверие», в котором я являюсь Председателем попечительского совета, продолжает активную работу по подготовке возведения памятника. Это очень ответственный труд. Ведь до сих пор я не видел достойного памятника великому историку».

Борис Павлович проводит много встреч с молодым поколением в рамках патриотических программ. Принято считать, что сейчас все живут сегодняшним днем: не знают истории страны, не чтят память жертв Великой Отечественной войны. Ветеран считает, что это не правда, знают и помнят. Многие помогают. Кто словом, кто делом. Ветеран отметил, что помощь в таком деле, как сохранение исторической памяти, важна для дальнейшего развития страны. Он отметил, что стараются помочь и простые люди, и общественные организации, и крупные корпорации, привел в пример компанию «Норникель», которая оказала ветеранскому движению хорошую финансовую помощь и выделила автотранспорт. Все это объединяет людей и заставляет поверить, что мы живем в стране со славным прошлым и, хочется верить, не менее славным будущим.