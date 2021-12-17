«Умер, не приходя в сознание»: Стоматолог, которого пырнул ножом недовольный пломбой кинопродюсер, умер в больнице

Продюсер Оганесян с порога устроил скандал из-за выпавшей полбы, которую ему сделали накануне. На крики в коридор вышел его лечащий врач, которого недовольный пациент ударил ножом в грудь.

На пятые сутки после кровавой бойни, которую в стоматологической клинике устроил 59-летний кинопродюсер Мурад Оганесян, в больнице остановилось сердце его жертвы. Погибшему стоматологу Джамалу Адилову был всего 41 год. Напомним, все случилось в понедельник, 13 декабря, в частной стоматологической клинике на Ясном проезде. Около полудня без записи туда явился постоянный клиент - Мурад Оганесян. Продюсер с порога устроил скандал из-за выпавшей полбы, которую ему сделали накануне. На крики в коридор вышел его лечащий врач, которого недовольный пациент ударил ножом в грудь.

Сразу после случившегося киношник сбежал. А раненого врача увезли в больницу.

- В лечебное учреждение он был доставлен уже в состоянии комы. Спустя четверо суток сердце мужчины остановилось в реанимации. Он умер, не приходя в сознание, - сообщил KP.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Известно, что погибший больше трех лет проработал стоматологом в этой частной клинике. В Москву Джамал Адилов переехал из Узбекистана. На родине он с отличием закончил Ташкентскую медицинскую академию. До трагедии в стоматологии он отработал 18 лет. Погибший женат, есть дети.

Супругу и маму убитого в ближайшее время признают пострадавшими по уголовному делу. Изначально оно было возбуждено по статье «Покушение на убийство», но после смерти медика будет переквалифицировано на более тяжкий состав.

Напомним, кинопродюсер Оганесян ранее был арестован на два месяца. Свою вину мужчина признал, а сам поступок объяснил тем, что не мог контролировать свои действия. В суд его адвокаты принесли справку о наличии у мужчины серьезного психического заболевания. В ближайшее время он пройдет стационарную психиатрическую экспертизу.

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