Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5% годовых: Что теперь будет с курсом рубля, кредитами и вкладами

Центробанк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу прошло очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике. Приняли ожидаемое решение. Ключевая ставка повысилась до 8,5% годовых. Такой исход предсказывали большинство аналитиков. Отвечаем на основные вопросы, почему это происходит и как отразится на наших кошельках.

Зачем ЦБ повышает ставку?

Тем самым регулятор реагирует на рост инфляции. По данным Росстата, она уже добралась до 8,4% годовых. И чтобы сбить этот резкий рост цен, ЦБ применяет единственный доступный ему инструмент – ключевую ставку. Чем она выше, тем больше стимулов у бизнеса и населения хранить деньги, а не тратить. Это сможет выровнять баланс спроса и предложения в экономике.

Что будет с кредитами и депозитами?

И те, и другие вырастут. Для вкладчиков – это плюс. Правда, хорошие ставки получат только те, кто открывает вклады сейчас. Ставки по тем, что были открыты летом, остались без изменения. Для заемщиков – минус. Правда, опять же только для тех, кто соберется брать деньги взаймы сейчас. Ставки уже выросли. А те, кто успел взять кредиты в прошлом году или в этом, оказались в плюсе. Отдавать кредит надо по низким ставкам. Значит долги потихоньку съедает инфляция.

Как это отразится на курсе рубля?

Если коротко, позитивно. Чем выше ключевая ставка Центрального банка, тем крепче валюта. Спрос на нее повышается. Инвесторам выгоднее вкладывать деньги под более высокие проценты. Поэтому они продают валюты стран с нулевыми ставками и покупают ценные бумаги тех стран, где ставки высоки. Правда, есть нюанс. Ключевая ставка – лишь один из факторов, которые влияют на курс отечественной валюты. Есть и другие, не менее важные – цена на нефть, санкции и другие.

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По данным ЦБ.