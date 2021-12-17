Банк России поднял ключевую ставку до 8,5% Фото: Анастасия Осипова

В пятницу, 17 декабря, Банк России поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт до 8,5%. Это седьмое подряд повышение ставки с марта 2021 года. Таким образом ставка стала максимальной с сентября-октября 2017 года.

Регулятор указывает на то, что инфляция складывается выше октябрьского прогноза, а в таких условиях «с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных». «Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%», - говорится в сообщении.

Центробанк допускает дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Как писал сайт kp.ru, ранее многие аналитики говорили о росте ключевой ставки до 8,5% годовых. Незадолго до этого глава Сбербанка Герман Греф назвал ключевую ставку Банка России недостаточно высокой для текущего уровня инфляции, предположив, что регулятор продолжит повышать ее. Глава ЦБ РФ России Эльвира Набиуллина отмечала, что ключевую ставку не могут держать низкой из-за роста цен, и говорила о повышении, подчеркивая, что возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон 5-6% произойдет не раньше середины 2023 года.