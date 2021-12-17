«Это сатанисты!»: 57-летняя Маша Распутина резко высказалась о родственниках мужа

Распутина практически перестала гастролировать

В мехах и в блеске пайеток Маша Распутина зашла в новый бутик на Рублевке своей подруги дизайнера Аники Керимовой.

Кутюрье уже много лет делает сценические наряды для звезды 90-х. На презентации Керимовой Распутину сопровождал муж, бизнесмен Виктор Захаров. Мужчина недавно тяжело переболел ковидом, это его первый выход в свет после недуга.

Для приятельницы певица спела свои лучшие хиты, и зажигала так, словно и не было никакого ухода со сцены.

Напомним: обвенчавшись с бизнесменом Виктором Захаровым, затем родив мужу дочь, Распутина практически перестала гастролировать.

Сейчас в семье артистки бушуют страсти. Младшая дочь Распутиной Мария заявила, что свободный брат (по отцу) Роман домогался до неё. Мужчина даже избил сестру в шоу Андрея Малахова. Девушка получила сотрясение мозга и сейчас намерена наказать родственника по закону.

-Я написала заявление в полицию. Надеюсь, Романа посадят за побои,-говорит kp.ru дочь Маши Распутиной. -Мама очень расстроена из-за этой истории, сказала мне: «Возвращайся домой, не ходи больше на эти передачи. Они (бывшая семья Захарова) - сатанисты, а ты - глупая девочка». Хочется верить, что Романа накажут и посадят. Он не только меня избил, он ещё и оскорбил мою маму,- заявила Мария Захарова.