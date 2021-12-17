Изменившаяся до неузнаваемости Надежда Кадышева: "Муж любуется мною"

Певица призналась, что очень рада происходящим с ней переменам Фото: Иван МАКЕЕВ

Певица Надежда Кадышева не устает радовать преданных поклонников своими выходами в свет. За последние дни фанаты смогли насладиться появлением певицы на новогоднем концерте, а также на 60-летии Кремлевского дворца. Многие отметили, что 62-летняя звезда изменилась до неузнаваемости.

Надежда Кадышева заметно похудела, отказалась от пышных париков. Ее стиль стал более сдержанным. Певица призналась, что очень рада происходящим с ней переменам. Ну а муж звезды Александр Костюк и вовсе боготворит любимую женщину. Как известно, песни в псевдонародном стиле для Кадышевой пишет как раз супруг.

"Я счастлива просто. Александр Григорьевич любуется мною каждый день, с утра до вечера! Говорит: «Какая ты у меня хорошая!» - цитируют ее Дни.Ру.

Певица Надежда Кадышева не устает радовать преданных поклонников своими выходами в свет Фото: Иван МАКЕЕВ

Певица рассказала, что ее сподвигло на радикальную смену имиджа: "Новое время, новые эмоции, и вообще у меня в жизни очень много нового". Специально вокалистка ничего для сохранения молодости и красоты не делает, а благодарит Бога за хорошие гены. "Очень много хожу пешком, делаю зарядку, вот и все", - призналась она.

Артистка не раз отмечала, что выступает против пластических операций, она также отрицательно относится к модным среди звезд уколам красоты. "Я это все не люблю!" - говорит звезда.

Певица успевает не только следить за хозяйством дома, гастролировать, но и сама себе шить одежду. "Я росла в семье, где было пять девочек, и мама очень хорошо шила. Я это унаследовала - люблю шить, вязать, очень обожаю все, что касается творчества. Мне говорят, что у меня хороший вкус!" - резюмирует она.