Надежда Кадышева без парика: появилось честное фото певицы

Надежда Кадышева Фото: СОЦСЕТИ

Поклонники который день обсуждают тревожные новости о состоянии здоровья Надежды Кадышевой. В последнее время ходят слухи о том, что 62-летняя певица вынуждена отменять концерты. Сын звезды решил расставить все точки над i, раскрыв правду о маме. Меж тем в блоге знаменитости появилась фотография, на которой любимая миллионами вокалистка предстает без парика.

Сын Надежды Кадышевой опроверг слухи о плохом самочувствии народной артистки. " Она здорова. Слава богу, все хорошо. Операции были очень давно, поэтому у нее все в порядке", - цитирует Григория Костюка 5-tv.ru.

Тишина и в официальных аккаунтах Надежды Никитичны. Там нет и намека о каких-то проблемах. Зато есть очень много по-настоящему уникальных фотографий. Тут и снимки с концертов, и кадры с друзьями. Есть даже честное фото из гримерки. Одно из них датировано концом 2016 года.

Вероятно, Кадышева готовилась к новогоднему выступлению. Она сидит на резном стуле, держит перед собой зеркало. Артистка в гриме и без парика. Остался самый последний штрих - выбрать и надеть парик. Звезда поправляет руками свои светлые волосы.

На переднем фоне лежат парики вокалистки. Они давно стали ее визитной карточкой. Пышные пряди с начесом и без, кудрявые и гладкие - звезда эстрады в любом образе прекрасна и неподражаема.

Надежда Никитична всегда старалась сохранять оптимизм. А ведь ей пришлось пережить немало трагедий и потрясений. Знаменитость признавалась, что не раз чувствовала себя на грани жизни и смерти. Она перенесла две серьезные операции - у нее подозревали рак груди. В 2018 году Кадышева пережила сердечный приступ.