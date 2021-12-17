Набиуллина предостерегла россиян от импульсивных покупок в кредит

По мнению главы Центробанка, цены на дорогостоящие товары могут пойти вниз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прошло очередное заседание ЦБ и традиционная пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной. Ключевая ставка снова повысилась — теперь до 8,5% годовых. Что будет с ценами? И сможет ли Центробанк наконец побороть растущую инфляцию? Вот что рассказала председатель ЦБ.

ИНФЛЯЦИЮ ВЗЯЛИ ПОД КОНТРОЛЬ?

Причина все та же — дисбаланс спроса и предложения. Пандемия и сбой логистических цепочек, избыток денег на финансовых рынках и дефицит рабочей силы, а также повышенные инфляционные ожидания, традиционные для России. Вот главные предпосылки для ускоренного роста цен.

- Основной риск связан с тем, что возросшие инфляционные ожидания населения и компаний могут закрепиться надолго. Если люди будут ожидать такого же высокого роста цен и дальше, сберегательная активность будет низкой. В результате возвращение инфляции к цели (4% годовых. - Ред.) займет больше времени, - объяснила Набиуллина.

Но есть хороший знак — темпы роста цен стали снижаться. По данным Росстата, годовая инфляция в нашей стране опустилась с 8,4 до 8,1%.

- По нашему прогнозу к концу года мы окажемся на уровне 7,9% годовых. Мы ждем, что декабрьская инфляция окажется ниже, чем в ноябре. А с начала следующего года начнется устойчивое замедление инфляции. В 2022 году в полной мере проявит себя накопленный эффект от повышения ключевой ставки, - заявила Эльвира Набиуллина.

По ее мнению, цикл повышения еще не закончен. На следующем заседании ЦБ может либо остановиться, либо еще немного повысить ключевую ставку. Все будет зависеть от развития ситуации. Тем не менее по большей части ужесточение денежно-кредитной политики у нас завершилось. По прогнозу ЦБ, в 2022 году она составит 4 — 4,5%. По некоторым товарам цены уже пошли вниз.

- Наглядный пример коррекции цен, когда уходит ажиотажный спрос, - это плиты ДСП и металлочерепица. Годовой прирост здесь все еще остается высоким из-за стремительного удорожания в первом полугодии, но с июльского пика цены на плиты снизились на 20%, на металлочерепицу — на 14%, - привела цифры Эльвира Набиуллина.

ГЛАВНОЕ — НЕ ДЕЛАТЬ ИМПУЛЬСИВНЫХ ПОКУПОК В КРЕДИТ

Инфляционные ожидания играют с нами злую шутку. Видя, как растут цены на те же квартиры и машины, многие решили купить их любой ценой. Не факт, что эти решения окажутся верными, считают в ЦБ.

- Когда цены растут, возможны ажиотажные покупки. И они могут оказаться ошибочными. Никто не знает, что будет с ценами на эти товары. Есть примеры, когда цены резко возросли, а потом снижались. Особенно опасны покупки дорогостоящих товаров в кредит. Ведь кредит нужно обслуживать, выделять для этого сумму из будущих доходов, - объяснила Набиуллина.

По ее словам, ЦБ скоро обеспечит ценовую стабильность. Цены на многие товары остановятся, а на некоторые даже пойдут вниз. Это нужно учитывать, чтобы не просчитаться в дорогостоящих покупках.

- Худшие финансовые решения — импульсивные или под воздействием чужих советов. Нужен здравый смысл. Если что-то дорожает сейчас, не факт, что оно будет дорожать в будущем, - заключила глава ЦБ.

ОТМЕНА КОМИССИЙ НА ПЕРЕВОД МЕЖДУ СВОИМИ СЧЕТАМИ

Кстати, на пресс-конференции прозвучало очень хорошее предложение Центробанка. Ключевая ставка сейчас поднимается. Это стимулирует россиян больше откладывать деньги, а не тратить их. Но иногда не получается воспользоваться растущими ставками. К примеру, если деньги лежат в одном банке, а выгодные ставки предлагает другое.

- Некоторые банки искусственно ограничивают вкладчикам возможности использовать новые, более выгодные, предложения. Существуют барьеры в виде комиссий на перевод средств вкладчика из одного банка в другой. Мы считаем такую дискриминацию, необоснованной и уже предложили ряд инициатив для ее устранения, - заявила Набиуллина.

Она пояснила, что в ЦБ обсуждают возможность обнуления комиссий для тех, кто хочет перевести деньги со своего счета в одном банке на свой же счет в другом банке. Например, на сумму до 1,4 млн рублей.

НОВАЯ БРОШКА - ЩЕЛКУНЧИК

И наконец, традиционная брошка. На этот раз на лацкане черного пиджака красовался Щелкунчик. Большинство экспертов посчитали, что он означает жесткую борьбу с инфляцией.

- Инфляция – Крысиный король и, сколько бы голов у нее не выросло, Эльвира Сахипзадовна со всеми справится. Щелк, и готово! - объясняет Евгений Коган, инвестбанкир и профессор Высшей школы экономики.

Напомним, символические брошки стали традицией с прошлой весны. На лацканах пиджаков главы ЦБ были замечены неваляшка (как символ стойкости российской финансовой системы), домик (как невербальный призыв оставаться дома во время карантина), голубь (как символ мягкой денежно-кредитной политики), знак V вместе с подковой (как символ быстрого восстановления экономики, а подкова – на удачу), а также снегирь, ястреб, дождевая туча и другие.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Бизнес-омбудсмен Борис Титов:

«У нас инфляция издержек, а не спроса»

- Инфляция не однородное явление. Более серьезное влияние на внутренние процессы у нас сегодня оказывает не инфляция спроса, а классическая инфляция издержек, когда рост цен определяет рост издержек производства. Цена металлы выросли на 20 - 30%, древесина подорожала на 100%, и по-прежнему растут в цене газ, электроэнергия, вода. И к этому всему у мы еще добавляем рост стоимости денег. Средняя ставка кредита у нас уже — 8 - 10%, в то время как в США – 3,54%, Китае - 4,35%, даже в Малайзии – 3,9%. Да и налоговая нагрузка у нас выше – 45% от прибыли. Собственно, именно поэтому перманентное повышение ставки ЦБ у нас отнюдь не ведет к снижению уровня инфляции.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5% годовых: Что теперь будет с курсом рубля, кредитами и вкладами

За неполные девять месяцев она увеличилась вдвое – с 4,25% годовых (подробности)