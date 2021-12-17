Набиуллина выступила против сделок с криптовалютой в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Банк России против того, чтобы финансовая инфраструктура России использовалась для сделок с криптовалютами, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

«Мы выступаем за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой. Это реализовать вполне можно», – сказала глава ЦБ на пресс-конференции.

Набиуллина отметила, что регулятор относится к криптовалютам скептически и видит в них большие риски для розничных инвесторов. Как объяснила председатель Центробанка, криптовалюты часто используются для нелегальных операций, в том числе представителями криминального мира.

Как писал сайт kp.ru, накануне стало известно, что Банк России рассматривает возможность запрета на вложения в криповалюты. Сейчас этот вопрос обсуждается с экспертами и участниками финансового рынка, рассказали источники, близкие к Центробанку.

Председатель Центробанка ранее заявляла, что регулятор по-прежнему против признания биткоина официальным платежным средством для расчетов внутри России.