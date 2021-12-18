Популярный блогер-таксист объяснил, почему он против всероссийской забастовки водителей

Димон Борода

Дмитрий Иванов из Санкт-Петербурга больше 15 лет работает водителем такси. В интернете его знают как блогера Димон Борода. Под этим псевдонимом он ведет популярный YouTube-канал (25 млн просмотров) о сфере пассажирских перевозок и обзорах машин. Свежий ролик блогер посвятил теме, которую обсуждают российские таксисты в профессиональных сообществах в соцсетях и личных чатах в декабре-2021.

Активисты в нескольких регионах объявили, что устроят всероссийскую забастовку и не будут выходить на линию несколько дней. Причина протестной акции - недовольство тарифами, которые агрегаторы устанавливают для пассажиров. По мнению бастующих, цены для клиентов должны существенно вырасти, чтобы водители смогли работать меньше, а получать больше.

О проблеме Дмитрий Иванов записал видео. Приводим его цитаты с незначительными сокращениями.

ГОНКА ЗА ХАЙПОМ

- Только ленивый не высказался о забастовках таксистов. Меня тоже часто спрашивают, буду ли я их поддерживать. Поделюсь своим мнением. Кто-то скажет, что я агент Яндекс.Такси (к этой компании организаторы забастовки предъявляют претензии. — Прим. ред.). Оговорюсь: ребята, это не так. Сам я считаю забастовки полной ерундой. И не буду баламутить воду, забивать голову подписчикам.

В Санкт-Петербурге работать и зарабатывать можно. Не зарабатывает только ленивый. Заказы есть. Таксист, который более-менее умеет работать и понимает, как это делать - имеет доход выше, чем в среднем по Петербургу. Не может водитель такси получать, как какой-нибудь директор. Хотя некоторым это удается, - поделился блогер.

Он уточнил, что ленивыми называет тех, кто думает, что за пару заказов на линии он тут же получит приличный доход. Некоторые таксисты так и делают: откатают пару поездок и выключают программу. Такой формат может быть способом дополнительного заработка для подработчиков. Но если такси твой главный источник дохода, с такой ленивой стратегией не заработать.

- Воду баламутят те, кто не имеет к такси отношения, - продолжает Димон Борода. - Гонятся за хайпом и набирают просмотры. Сейчас в блогах говорят, что «ждем всероссийскую забастовку в декабре». Но я кого ни спрашиваю из реальных водителей, никто не может понять, о чем речь. Что случилось? Почему нужно бастовать?

«НОВЫЙ ГОД НА НОСУ, А ОНИ НОРМАЛЬНЫХ РЕБЯТ ПОДБИВАЮТ»

По мнению Дмитрия, те, кто призывают к забастовкам, либо не имеют отношения к сфере такси, либо призывают только для вида.

- Кому может в голову прийти не работать в конце года накануне праздников? Все будут работать! Таксисты - это люди, которые в большинстве своем одиночки. Им важно заработать сегодня, а завтра - будь что будет. Никто не станет сидеть дома. У людей ипотеки, кредиты, семьи. На носу Новый год. Какой дурак придумал забастовку и подбивает нормальных ребят? Те, кто громче всех кричит, - будут еще больше работать, вообще из-за руля не вылезут в последнюю неделю декабря.

Дмитрий отметил, что картину вокруг Яндекса он не идеализирует, так как в целом у него есть профессиональные нарекания. Например, по удаленности заказов от водителей. Из-за этого, по его словам, пассажиры не всегда дожидаются и отменяют заказ. Но претензий по части цен к агрегатору, в котором он выполняет заказы, у него нет.

- Хотите бастовать - бастуйте. Мне кажется, это кем-то проплачено. Поэтому так активно мусолится тема. Я не верю, что какая-либо компания пойдет на поводу у бастующих. Вспомните, было такое, что после какой-нибудь забастовки в регионе подняли тарифы для водителей? Нет, лучше нигде не стало. Так что забастовка - не выход.

Тарифы не поднимут, так как у пассажиров нет на это денег. Те, кто пользуется такси в регионах, зарабатывают, как правило, меньше таксистов. Куда им стоимость поднимать? Забастовщики говорят, что если поднимут тарифы, они будут делать вместо 20 заказов 10 и получать столько же. Уверяю вас, если поднимут тарифы, даже десяти заказов не будет. Едва ли сделаешь пять - пассажиры перестанут ездить. И тогда уже будешь бастовать, что заказов мало.

Блогер считает, что в России стало много таксистов. А еще есть большое число подработчиков.

- Цены вырастут, только если куда-то исчезнут 70% таксистов. Но это невозможно. Людям нужно зарабатывать. Так что я против снижения комиссии Яндекса и резкого повышения тарифа. Собирать народ и вести куда-то - это путь в бездну. Люди устраивают несанкционированные акции, попадают в полицию и вообще лишаются дохода. Потом выходят на организаторов, которые обещали им решить все проблемы, а те только зубы заговаривают.

Всем счастья и хорошего заработка! - закончил блогер-таксист Борода.