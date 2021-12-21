По принципу одного окна»: Как будет работать система обращения с отходами I и II классов

Предприятия, которые производят отходы I-II классов, и не имеющие возможности для их переработки, с указанного срока будут обязаны передавать такие отходы федеральному оператору Фото: Андрей АБРАМОВ

Итак, с 1 марта 2022 года система обращения с промышленными отходами I и II классов принципиально меняется. Дабы установить всю цепочку - от момента образования отхода до передачи на объекты переработки, запущена цифровая платформа управления данной сферой ФГИС ОПВК - федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов. Параллельно создается производственно-логистическая инфраструктура по переработке отходов промышленных предприятий России во вторичные продукты. За организацию всего процесса отвечает Госкорпорация «Росатом».

ВАЖНО

Отправной точкой для создания такой системы стал федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности» нацпроекта «Экология».

ВОПРОС РЕБРОМ

Зачем нужна новая система?

Не секрет, что многолетний свободный рынок обращения с отходами I и II классов оказался неэффективен. Приведем пару цифр для примера. Из 350 тыс. тонн таких отходов, которые по экспертным оценкам образуются в России ежегодно, на высокотехнологичную переработку попадает не более 1,5%.

Остальное уходит куда? Да-да, в водоемы, леса, овраги и на свалки бытовых отходов. Вред природе и нашему здоровью колоссальный!

КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ

Предприятия, которые производят отходы I-II классов, и не имеющие возможности для их переработки, с указанного срока будут обязаны передавать такие отходы федеральному оператору, заключая с ним соответствующий договор.

Далее федеральный оператор обеспечит их обезвреживание, утилизацию, безопасное размещение.

СПРАВКА «КП»

К отходам I и II классов относятся:

• отходы, содержащие свинец (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля);

• ртутьсодержащие отходы (различные виды люминесцентных ламп, приборы, шламы, шлаки, катализаторы, содержащие ртуть);

• отходы химических источников тока (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы);

• органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства);

• водные неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей, гальваношламы).

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев:

«ФГИС ОПВК – это своего рода маркетплейс, где все участники – образователи отходов, перевозчики, переработчики – получат прозрачную и понятную систему отношений. Работа в системе позволит исключить риски потери деловой репутации вследствие нарушения природоохранного законодательства и даст предприятиям получить «зеленое» финансирование. Кроме того, система поможет предприятиям внести свой вклад в эффективную переработку отходов, обеспечивающую рециклинг и способствующую снижению углеродного следа. Сейчас мы ждем установления соответствующих тарифов и с 1 марта 2022 года федеральный оператор начнет свою работу».

ЗАДАЧИ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

Очевидно, что для эффективной работы рынка отходов I и II классов необходим управляющий оператор федерального уровня, который будет работать со всеми участниками по принципу «одного окна». Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2019 года им назначено предприятие Госкорпорации «Росатом» – ФГУП «Федеральный экологический оператор» («ФЭО»).

Не трудно догадаться, что «ФЭО» отвечает за создание всей комплексной системы по обращению с отходами I и II классов и он же будет ею управлять.

Что обязан делать «ФЭО»?

Первое. Организовать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I и II классов самостоятельно или с привлечением операторов.

Второе. Предложить соответствующему ведомству уровень тарифов на обращение с отходами I и II классов.

Третье. Весь учет и контроль за обращением с отходами I и II классов.

Вот как раз для выполнения третьего пункта создана и запущена в работу в начале декабря 2021 года цифровая платформа ФГИС ОПВК. В ней уже зарегистрированы более 500 участников рынка. Регистрация открыта и сейчас.

Помимо учета и контроля, ФГИС ОПВК станет базой реальных данных о фактическом количестве образующихся отходов I и II классов и данных об их переработке, накоплении и размещении. Так эксперты смогут составить своего рода карту с расположением объектов по переработке с указанием их технических характеристик.

При выстраивании работающей системы важна качественная верификация данных, которая не возможна без участия Росприроднадзора. В настоящее время достигнуто соглашение с Росприроднадзором о совместных мероприятиях. Интеграция ФГИС ОПВК с информационными системами Росприроднадзора позволит обеспечить профилактику, предупреждение и снижение количества правонарушений в сфере охраны окружающей среды.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ФГИС ОПВК

Регистрация поставщиков происходит в единой системе идентификации и аутентификации (ФГИС ЕСИА).

Для входа в систему достаточно планшета, телефона или компьютера, подключенного к сети, и учетной записи на «Госуслуги».

Для операторов по обращению с отходами разработано мобильное приложение.

КАКОЙ БУДЕТ ПЕРЕРАБОТКА?

Семь экологических технопарков, оснащенных передовыми российскими и зарубежными технологиями, будут самой современной производственно-логистической инфраструктурой для эффективной и безопасной переработки опасных отходов.

Для переработки будут применяться четыре технологии: физико-химическая обработка, демеркуризация, высокотемпературное обезвреживание и решения для химических источников тока. Так, будет исключено негативное воздействие на окружающую среду.

Для переработки будут применяться четыре технологии: физико-химическая обработка, демеркуризация, высокотемпературное обезвреживание и решения для химических источников тока. Так, будет исключено негативное воздействие на окружающую среду.