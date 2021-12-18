В ЮАР спасенная от бойни хрюшка нарисовала картину и принесла хозяйке миллионы

Последний шедевр «художницы» был продан на аукционе за рекордную для работ животных сумму в 20 тысяч фунтов

На одной из частных ферм в ЮАР живет необычная хрюшка – ее зовут Пигкассо (pig (англ.) – «свинья»), и она умеет рисовать.

Последний шедевр «художницы» был продан на аукционе за рекордную для работ животных сумму в 20 тысяч фунтов (без малого 2 миллиона рублей).

Творение свиньи под названием «Дикая и свободная», столь высоко оцененное одним любителем живописи из Германии, было создано в течение 11 часов.

– Вы не можете смотреть на это и не придавать большее значение ее интеллекту, индивидуальности и творчеству, – рассказала Daily Mail хозяйка свиньи Джоан Лефсон.

Лефсон рассказала, что пять лет тому назад она приобрела поросенка на одном из промышленных предприятий и поместила у себя на ферме.

Творческие наклонности будущей художницы были выявлены случайно: хозяйка забыла малярные кисти в клетке, а позже обратила внимание, что свинья попыталась что-то нарисовать.

С тех пор Пигкассо создала для своей хозяйки сотни картин, однако настоящий успех ей принесло монументальное полотно, названное Лефсон «Дикая и свободная».

Электронные торги за «свинский» шедевр продолжались трое суток, в конце концов, обладателем картины стал коллекционер из ФРГ. Уплаченная им сумма стала рекордной для полотен, созданных животными – до этого момента самыми дорогими в истории считались три картины шимпанзе по кличке Конго, проданные в 2005 году за 14 тысяч фунтов (примерно 1,37 миллиона рублей по нынешнему курсу).

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