Договор по открытому небу окончательно "приказал долго жить"

Суть ДОН сводилась к взаимным инспекциям посредством облетов специально оборудованными самолетами территорий друг друга Фото: Михаил ФРОЛОВ

С сегодняшнего дня Россия более не является участником Договора по открытому небу (ДОН). Как и было объявлено, действие Договора для Москвы заканчивалось 18 декабря, и до этой даты Россия полностью исполняла все обязательства по данному соглашению, которое объединяло 34 государства планеты.

Напомним, что суть ДОН сводилась к взаимным инспекциям посредством облетов специально оборудованными самолетами территорий друг друга за наблюдением и контролем военной деятельности стран-участников договора. Инициативу по выходу из ДОН первыми выдвинули США еще при прежнем хозяине Белого дома Дональде Трампе. Трамп посчитал договор "устаревшим" и "наносящим ущерб национальной безопасности США". И 21 мая 2020-го президент США объявил о намерении Штатов выйти из ДОН. Что и произошло через полгода после этого заявления 22 ноября того же года.

Следует отметить, что сама по себе ценность таких взаимных облетов при наличии спутниковой и иных видов технической и агентурной разведки не столь уж и значима. ДОН был, скорее, неким инструментом, который позволял снизить напряженность в отношениях в психологическом отношении. Но окончание его действия приведет к повышению уровня взаимного недоверия. Чего в нынешней ситуации в международных отношениях и так хватает.

Москва тогда выразила сожаление по этому поводу и объявила, что, если ничего не изменится, то и Россия будет вынуждена предпринять аналогичные шаги. У Европейских политиков это заявление вызвало бурю возмущения и публичное негодование сводилось к тому, что, дескать, Россия наращивают международную напряженность в Европе, так как европейские члены НАТО из ДОН выходить не собираются.

Тогда Россия заявила, что может остаться в рамках договора, но при одном условии: если европейские участники соглашения дадут письменные гарантии, что они не будут передавать полученную в ходе облетов информацию своим заокеанским союзникам в США. Понятно, что такой обмен информацией все равно бы осуществлялся, но в Европе до сих пор очень боятся самого этого словосочетания – "письменные гарантии". Кстати говоря, именно потому МИД РФ сейчас настаивает по любому вопросу в отношениях с западными "партнерами" на "письменных гарантиях" и обязательствах, записанных в официальных договорах, в том числе, и по новым предложениям о взаимных гарантиях безопасности, которые пару дней назад МИД России передал соответствующим ведомствам США.

В общем, европейцы такие гарантии давать отказались. И сегодня, 18 декабря Договор по открытому небу официально приказал долго жить. При этом, в Кремле не исключают заключения нового соглашения по этому вопросу или возвращения к прежним договоренностям, если на это будет согласна американская сторона. Которая и должна в таком случае проявить инициативу, поскольку старое соглашение Россию полностью устраивало.