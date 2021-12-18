"Америка согласилась отдать Крым России": В Раде Украины заявили, что полуостров стал российским в результате "тайных договоренностей"

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива (в белой рубашке) Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая "сенсация" может потрясти Украину до основания, а затем… Оказывается, США тайно договорились с Россией в 2014-м о том, что Крым отходит Москве в качестве компенсации за государственный переворот в Киеве. Об этом в интервью Telegraf поведал депутат Верховной рады Илья Кива. Напомним, что в украинском парламенте он является как бы противником действующей власти, являясь членом фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", называемой на Украине "пророссийской".

- Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договоренностям за тот государственный переворот, который произошел у нас в 2014 году, - заявил депутат. Поэтому, по его мнению, исполнявший тогда обязанности президента Турчинов и приказал вывести войска с полуострова, а не стал организовывать вооруженное сопротивление.

- Да, действительно, это две империи, поэтому произошел чистый договорняк. Мы перевернули власть, но для того, чтобы вы это легализировали, мы вам отдадим Крым, - сымитировал Кива якобы шедший тогда диалог между Вашингтоном и Москвой от лица США. - Вам важен Крым? Забирайте.

Это уже не первое откровение такого рода со стороны депутата по этой теме. В ноябре он уже сообщал, что пришедшие на Украине к власти после переворота политики решили не препятствовать воссоединению Крыма с Россией: "Тогда произошел передел власти, и чтобы Россия не вмешивалась, было принято решение закрыть глаза и отдать Крым".

Скажем прямо, версия так себе. И дело даже не в том, что Кива в тот период времени не имел никакого доступа к такого рода информации. Можно предположить, что если бы США могли предположить, чем закончится государственный переворот, то они бы, скорее, сделали все, чтобы свернуть Майдан, лишь бы Крым не достался России. Именно Крым должен был стать призом США после переворота. Вспомним, там уже были объявлены тендеры на ремонт зданий в Севастополе под штабы командования США и казармы американских морских пехотинцев.

Дополнительным аргументом, опровергающим версию Кивы, можно считать тот факт, что США и весь блок НАТО проморгали тогда передислокацию подразделений российских Сил Специальных операций (заметим, что численность российского воинского контингента при этом не была нарушена) в Крым и оказались поставлены буквально перед фактом. Шок и растерянность длились у американских политиков не один день.

В общем, версия так себе, как и ее автор, который в последнее время переобулся и развернулся на 180 градусов, а до того был ярым русофобом, пошел добровольцем в АТО воевать в Донбассе, и лишь относительно недавно стал обличителем националистов, пришедших к власти после того самого госпереворота 2014 года.

Примечательно в откровении Кивы совсем другое. В представлении украинского парламентария якобы от "пророссийской" политической силы, это не Россия предприняла решительные шаги в критический момент, а "хозяин дал Доби носок". Это "США позволили, США решили, США отдали Крым России", а Украина тут совсем ни при чем. Она, в картине мира от депутата, полностью лишена субъектности и права голоса, выполняя лишь то, что ей велят США, ставшие хозяевами. И, судя по тому, что Кива не возмущается по этому поводу, ничего ужасного, смотрясь в это кривое зеркало, он не усматривает. Им просто не дано понять, что Россия – это не Украина (или, как писал Кучма: "Украина – не Россия") в первую очередь по той причине, что решения принимает сама, не спрашивая разрешений.

А вот это действительно ужасно. В первую очередь, для самой Украины.