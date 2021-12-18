Выяснилось, какой алкоголь на новогоднем столу самый популярный. И это не шампанское

На первом месте у жителей страны винные напитки Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Какое застолье к Новому году проходит без шампанского? Наполнить бокалы напитком с пузырьками под бой курантов — святая традиция. Однако не шампанское самый популярный алкоголь на зимний праздник.

Аналитики исследовательской компании Ntech выяснили, что из спиртного чаще всего покупают россияне в супермаркетах Ашан, Лента, Пятерочка, Перекресток, Дикси, Окей и Магнит перед Новым годом. На первом месте у жителей страны винные напитки, спрос на них увеличивается на рекордные 352,8% или в 4,5 раза. На втором месте игристое вино и почти четырехкратный рост (+279,6%). Шампанское занимает третье место и +269,2% продаж (подробнее смотри КОНКРЕТНО).

Повышенный рост спроса также фиксируется на абсент, вермут, арманьяк и коньяк. Меньше всего из крепких напитков увеличивается спрос на водку +15% (по данным за ноябрь- декабрь 2020 года). В 2021 году такая тенденция сохранится.

Больше всего из алкоголя дорожают ликеры (+15,3%), джин (+13,2%) и виски (+11,9%).

- Цены на крепкий алкоголь вырастут и в декабре нынешнего года, так как его чаще всего покупают в подарок, а также приобретают в качестве основного алкогольного напитка на праздничный стол, - прогнозируют в Ntech.

КОНКРЕТНО

На какие напитки больше всего растет спрос перед Новым годом?

Винный напиток — +352,8%

Игристое вино — +279,6%

Шампанское — +269,2%

Абсент — +169,9%

Вермут — +146,1%

Арманьяк — +145,9%

Коньяк — +142,2%.

Виски — + 95,2%.

Водка — +15%

По данным Ntech.

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