Танцующая Алина Кабаева в золотом платье попала на видео

Фото: Instagram.com

Алина Кабаева появилась на вечеринке в одном из ресторанов в центре Москвы. По случаю окончания международного турнира "Небесная грация" устроили веселые танцы. На афтепати олимпийская чемпионка появилась в золотом платье в пол.

Каждое появление Алины Кабаевой на публике производит фурор. За последние дни знаменитая гимнастка не раз радовала поклонников своим присутствием. А все потому, что в Москве под патронажем благотворительного фонда спортсменки прошел международный турнир "Небесная грация".

Фото: Instagram.com

Главная особенность соревнований заключается в том, что проводятся они на основе правил 2001-2005 годов и правил 2022-2024 годов. "Я смотрела Олимпиаду в Рио и тогда поняла, что происходит что-то не то. Потом поняла: правила художественной гимнастики очень упростили, она перестала быть зрелищной, уникальной. И поскольку мне не все равно, что происходит в моем спорте, я решила сделать такой экспериментальный турнир", - говорила Кабаева.

Во время турнира Кабаева трепетно оберегала всех участниц. Дала она и несколько интервью. Говорила не только о спорте, но и о личном. Звезда художественной гимнастики призналась, что вот уже долгие годы дружит с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой. "Я очень хорошо общаюсь, дружу с Еленой Исинбаевой. Я ее пригласила на турнир", - делилась Алина.

Когда все страсти соревнований остались позади, Кабаева появилась на афтепати мероприятия в эффектном платье из сверкающей золотой ткани, которое подчеркивало ее изящную фигуру. Присутствующие буквально не могли отвести от Алины восхищенных глаз. В неформальной обстановке гимнастка позволила себе расслабиться и пустилась в пляс.