В Москве известная судья скончалась от осложнений после коронавируса

В Москве скончалась известная судья Басманного суда Юлия Сафина. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве скончалась известная судья Басманного суда Юлия Сафина. Как стало известно, причиной смерти 39-летней женщины стали последствия из-за ранее перенесенного коронавируса. Коллеги узнали о трагедии днем в пятницу.

Юлия Сафина была назначена судьей в 2012 году. В течение девяти лет работала по уголовным делам, в том числе разбирала ходатайства Следственного комитета по аресту или продлению ареста фигурантам громких коррупционных дел. В частности - экс-губернатору Кировской области Никите Белых, экс-сенатору Рауфу Арашукову, наркополицейским, подставившим журналиста Ивана Голунова, и многим другим.

Как ранее сообщалось в СМИ, в мае текущего года квалификационная коллегия судей Москвы приняла решение лишить Сафина статуса судьи. Основанием для этого стали серьезные нарушения, которые были допущены женщиной в деле российско-израильского предпринимателя Ильи Шермана. (Сафина назначила ему наказание в виде 7 лет колонии, однако Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело на доследование). Однако позже Юлии Сафиной удалось обжаловать решение об увольнении в Высшей квалификационной коллегии судей. ВККС восстановила Сафину в должности, заменив лишение статуса предупреждением.

Без матери остались двое несовершеннолетних детей.