Ролик нового сингла Лободы появился на небоскрёбе Times Squere. Фото: Станислав Беребердин.

В канун новогодних праздников здание American Eagle на Times Square, 46th and Broadway теперь украшает LOBODA, сменив завсегдатая этого почетного и желанного для всей мировой музыкальной индустрии места - Канье Уэста.

10 декабря LOBODA презентовала уже 4 сингл за последние 5 месяцев - «ЗанесLO», который моментально завоевал первые строчки всех чартов. Звукозаписывающая компания Sony Music Entertainment солидарна в этом со слушателями, разместив певицу в центральной части Манхеттена в Нью-Йорке.

Фото: Станислав Беребердин.

Артистка пока сухо прокомментировала эту новость в своём Инстаграме: «ЗанесLO на Times Square!»

Напомним, после выхода сингла «Твои глаза» Светлана Лобода стала одной из самых главных российских звёзд. Последние два-три года почти во всех отечественных хит-парадах Лобода была признана «Певицей года».

Фото: Станислав Беребердин.

А когда Светлана записала свою версию «Живи спокойно, страна» Аллы Пугачёвой ее стали называть преемницей Примадонны. Дескать, сама Пугачева благословила ее, разрешив спеть свой знаковый хит.

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