Американские педофилы добиваются того, чтобы узаконить «любовь» к детям

США с пугающей регулярностью сотрясают скандалы, в которых среди растлителей детских душ и тел звучат имена высокопоставленных персон Фото: Shutterstock

Исследователи американского общества со стажем помнят, как в конце 60-х - начале 70-х годов прошлого века в США сначала робко, а потом все громче и назойливее стали раздаваться призывы вывести из перечня постыдных пристрастий однополую любовь, сделав ее одним из общепризнанных проявлений человеческих отношений. Вместо официального и традиционно негативного термина «гомосексуалист» зазвучало удобное словечко «гей» (дословно: весельчак, не связанный принципами), начали появляться организации, объединявшие представителей всевозможных сексменьшинств, запестрели периодические издания, в которых живописалось их житье-бытье. Один американский штат за другим отказывались от судебного преследования приверженцев нетрадиционных отношений.

Последней, уже в начале века нынешнего, сдалась американская армия, разрешив поднять над своими казармами радужный флаг.

В итоге сейчас движение ЛГБТ в США превратилось, пожалуй, в не менее мощную и влиятельную силу, чем профсоюзы. Попробуй тронь кого-то из входящих в эту касту представителей более полусотни видов «гендерного инакомыслия» - заклюют как бешеные петухи! Но завоеванных позиций им, похоже, мало. И на свет стали осторожно выползать те, кто до сих пор старался скрывать в тени свою извращенную похоть, - совратители детей и подростков. Они решили, что пришло и их время предъявить свои «права».

КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?

Недавно доцент кафедры социологии и уголовного права (!) университета «Олд Доминион» в Норфолке (штат Вирджиния) госпожа Эллин Уокер официально выступила за то, чтобы легализовать педофилию и признать ее одной из форм сексуального влечения. Вообще-то некоторое время назад госпожа Уокер была господином, но теперь он/она - трансгендер, сменивший пол. В своей книге с витиеватым названием «Длинная темная тень: люди, испытывающие влечение к несовершеннолетним. Их путь к достоинству» Уокер пишет: «Влечение к несовершеннолетним до тех пор, пока на ребенка никак не воздействуют, не означает, что человек, у которого есть это влечение, делает что-то не так. Общество недостаточно интересуется правами людей, у которых есть сексуальная тяга к детям».

Кроить новую мораль она предлагает по тем же лекалам, что использовали ее предшественники 50 лет назад. Для начала следует отказаться от позорного ярлыка «педофил», заменив его на нейтральный термин «люди, которых привлекают малолетние» (по-английски: minor-attracted people).

Мол, никакие они не извращенцы, просто у них такая врожденная страсть, которую невозможно сдержать. Но удовлетворять ее надо постепенно, пока общество «не дозрело» до восприятия этой идеи. Поэтому, считает Уокер, есть смысл массово выпускать секс-куклы в виде детей, чтобы педо..., ой, «люди, которых привлекают малолетние» смогли пока спокойно потренироваться.

Администрация университета от греха подальше отправила Уокер(а) в административный отпуск. Но, видно, зря перестраховались: из судебных инстанций претензий к автору книги не поступило. Зато новоявленные сексологи всех мастей принялись заинтересованно обсуждать «смелую новацию».

РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ

Собственно, о том, что в американском «сияющем граде на холме» вовсю орудуют педофилы, было известно давно. И ладно бы, если этим занимались отбросы общества, выродки, которым нет места среди порядочных людей. Но США с пугающей регулярностью сотрясают скандалы, в которых среди растлителей детских душ и тел звучат имена высокопоставленных персон.

Пять лет назад в прессу попали электронные письма главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон и бывшего советника президента Барака Обамы Джона Подесты. Речь в письмах шла о хот-догах и разных сортах пиццы. Но выяснилось, что «кулинарный шифр» скрывал перечень сатанинских оргий с участием несовершеннолетних. В некоторых газетных публикациях утверждалось, что услугами «кухни Подесты» пользовалась и сама Хиллари Клинтон.

Но самым жутким потрясением устоев стал педофильский мегаскандал, связанный с другим близким приятелем Хиллари и Билла Клинтонов - миллиардером Джеффри Эпшейном, обвиненном в торговле людьми, включая детей, для использования в секс-утехах. Свой «товар» Эпштейн поставлял звездам Голливуда, финансовым воротилам, ученым мэтрам, а также политикам всех мастей, среди которых оказались сенатор и губернатор одного из штатов. Связи тянулись и за океан - чуть ли ни к принцам британского королевского дома.

Арестованный миллиардер в конце-концов признал себя виновным и начал давать показания. Однако в августе 2019 года он был найден повешенным в камере строго охраняемой тюрьмы МСС на Манхэттене в Нью-Йорке. Тюремные власти посчитали это самоубийством. Удивительным образом все видеокамеры, которые могли бы зафиксировать это событие, отключились «по техническим причинам».

ДЫРЫ В ЗАКОНЕ

В США вполне открыто существует организация B4U-ACT, цель которой - легализация педофилии. В ней состоят известные психологи и обществоведы из ведущих университетов страны. Ежеквартально выходят «научные сборники», в которых обсуждаются «проблемы влечения к детям». Вот название одной из статей: «Педофилия вовсе не обязательно является психическим расстройством». Утверждается, что «человек не должен считаться педофилом, если он просто пристает к детям или фантазирует на предмет интимного контакта с ними». А люди, считающие влечение к малолетним преступлением, «отстали от жизни».

Да, пока что в США педофилия относится к тяжелейшим преступлениям. За совращение малолетних дают серьезные сроки вплоть до пожизненного, а опасных серийных насильников могут подвергнуть химической кастрации. Но под напором либералов закон начинает сдавать позиции. В Калифорнии законодательное собрание штата недавно приняло билль, освобождающий от преследования лиц, вступивших в сексуальные отношения с несовершеннолетними не младше 14 лет, если разница в возрасте между ними и подростками не превышает 10 лет. То есть при отсутствии отягчающих моментов, скажем, 24-летний молодой человек может по обоюдному согласию заняться сексом с 14-летней девочкой. Или мальчиком...

Окружной прокурор (!) калифорнийского округа Лос-Анджелес Джеки Лейси, принимавшая участие в разработке законопроекта с гордостью заявила:

- Этот документ позволит судьям и прокурорам оценивать дела, связанные с половыми актами по обоюдному согласию между молодыми людьми, независимо от их сексуальной ориентации, на индивидуальной основе.

ТРЕПЕЩИТЕ, РОДИТЕЛИ!

Кстати, эти господа всячески поддерживают идеи о «реформировании» современной семьи. Мол, необходимо бороться за «права детей, подавляемые родителями». В первую очередь речь идет о снижении влияния и авторитета отцов, потому что главы семейств «как правило очень консервативны» и настроены против физических отношений их детей с более взрослыми людьми.

Этим летом в Сан-Франциско, стяжавшем, как известно, славу «гей-столицы» США, имеющийся там крупнейший в мире хор открытых гомосексуалистов на 300 голосов записал новый клип под названием «Мы переделаем ваших детей». В нем поется о том, что приверженцы однополой любви, испытывающие тягу к мальчикам, «придут за детьми», несмотря на то, что родители норовят «уберечь их»: отгоняют от гей-клубов, пытаются заставить носить «нормальную одежду».

- Но мы все равно их переделаем! Мы научим ваших детей быть толерантными, - надрывается голубая попса.

Идею «прославить педофилию» хористам подбросил известный деятель ЛГБТ-сообщества Майло Яннопулос. Как вам такое его заявление:

- Иногда отношения между мальчиками и мужчинами - это своего рода воспитательные отношения, отношения, в которых эти взрослые мужчины помогают мальчикам понять, кто они на самом деле, дают им защиту и безопасность, и любовь, которую им не могут дать родители.

Сейчас это все еще звучит как опасная ересь или горячечный бред, но если секс-свобода будет и дальше идти по Америке столь же семимильными шагами, как ныне, то, глядишь, лет через несколько эта фраза превратится в банальность.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Со временем в США привыкнут и к этому

- Увы, то что раньше однозначно считалось преступным извращением и строжайше наказывалось в уголовном порядке, теперь может стать вполне терпимым явлением, - считает генеральный директор Аналитического центра «Семейная политика. РФ» Павел Парфентьев. - Первые попытки легализовать педофилию случились еще в 70-е годы прошлого века в Европе: в Англии пытались протащить идею о «сексуальной свободе детей» и освобождении их от родительского контроля, а в Нидерландах даже основали партию педофилов. Но тогда в обществе еще были сильны традиционные настроения, и эти «новации» завяли на корню. Теперь знамя «особой любви к детям» подхватили США.

В 2013 году базовый американский медицинский справочник DCM, содержащий диагностические и статистические руководства по психическим расстройствам, исключил педофилию из перечня классических заболеваний. Было сказано, что тяга к малолетним, не сопровождаемая насилием, является просто одной из форм сексуальной ориентации. То есть, если по обоюдному согласию, то можно. Конечно, зазвучали протесты, но теперь они оказались подавлены «авторитетными мнениями» экспертов, в том числе из Всемирной организации здравоохранения, о том, что предпосылками секса с детьми являются сильные эмоциональные переживания отдельных лиц. И (только вдумайтесь!), если эти лица не испытывают чувства вины и раскаяния за свои желания, то наказывать их нельзя. Каково!

Я полагаю, что мы сейчас наблюдаем политически мотивированные действия влиятельного американского лобби по постепенному превращению педофилии из отвратительного явления в норму. В Америке пока далеко не все готовы воспринять эту метаморфозу. Но судя по тому, как настроены либеральные СМИ, что говорят некоторые популярные представители богемы в США, боюсь, очень скоро педофилы официально вольются в захлестнувшее Запад движение ЛГБТ, добавив к этой аббревиатуре свою позорную букву.