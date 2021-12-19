Похищение или неудачное свидание: Что случилось с 30-летней россиянкой в Камбодже

Анастасия вернулась домой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Неделю в Камбодже искали 30-летнюю россиянку Анастасию Шередько. Девушка пошла на свидание и, как предполагается, была похищена своим спутником. Но через семь дней она вернулась домой, при этом ее друзья не рассказывают, отпустили ли ее похитители или они заплатили выкуп.

Об этой истории мы знаем немного, и то со слов подруги Анастасии, которая называет себя Мишель. Но на многочисленные вопросы журналистов и простых подписчиков в соцсетях она не отвечает, по ее словам похищенная девушка сейчас отдыхает и ничего не рассказывает.

Итак, пропала Анастасия неделю назад 12 декабря. Девушка отправилась на свидание — она познакомилась с молодым человеком из Китая в популярной в КНР и соседних странах социальной сети WeChat. То ли Анастасия что-то подозревала, то ли просто серьезно относилась к собственной безопасности, как бы то ни было, отправившись на романтическую встречу, она прислала подруге номер ее спутника и геолокацию, на которой было отмечено место их встречи.

Это было последнее сообщение, которое Мишель получила от Анастасии. Девушка не выходила на связь четыре дня, а уже 16 декабря пришло известие от ее ухажера. Он требовал ни много ни мало 10 тысяч долларов за информацию о том, где находится россиянка.

- Все это он писал с фейковой странички. Мы просили прислать какое-то видео с Лилей (так девушку называли друзья и знакомые в Камбодже — прим. ред.), чтобы было видно, что с ней все в порядке, и она вообще жива, но китаец отказывался, - написала Мишель. - Он утверждал, что Лиля не у него, а у других людей.

Всю информацию, включая контакты вероятного похитителя и место, где они с Анастасией назначили свидание, друзья девушки отнесли в камбоджийскую полицию. Там с энтузиазмом принялись за поиски, только оказалось, что отыскать китайца не так просто. К поискам подключилось и российское посольство в Камбодже.Туда обратились еще до того, как объявился похититель с требованием о выкупе.

Но в конце концов Анастасия вернулась домой. Об этом ее подруга Мишель сообщила в Инстаграме. Но до сих пор не известно, отпустили ли похитители россиянку или ее друзья заплатили выкуп.

30-летняя Анастасия Шередько живет в Камбодже почти три года. Девушка трудится хостес в казино и, как говорят знакомые, неплохо зарабатывает.