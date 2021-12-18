Посольство РФ в Камбодже прокомментировало возможное похищение россиянки

Правоохранительные органы ведут поиски пропавшей россиянки Фото: REUTERS

Посольство РФ в Камбодже знает о возможном похищении россиянки Анастасии Шередько и находится на постоянной связи с правоохранительными органами, которые ведут ее поиск, сообщает "Лента.ру".

Друзья 30-летней гражданки России утверждают, что 12 декабря она направилась на встречу с эмигрантом из Китая, с которым познакомилась в интернете. После этого они ее больше не видели.

По их словам, новый знакомый пропавшей россиянки сначала утверждал, что не имеет никакого отношения к ее исчезновению, но спустя некоторое время потребовал 10 тысяч долларов за сведения о ее местонахождении.

Знакомые Шередко утверждают, что уроженец КНР также отказался предоставлять видео с пропавшей гражданкой России, так как она якобы находится "у других людей".

Как ранее писал сайт kp.ru, две туристки из России, которые пропали на Кипре 17 ноября, найдены мертвыми. Тела 33-летней и 43-летней женщин нашли закопанными в саду дома в горной деревне Мониатис (провинция Лимасол). В убийстве женщин признался 32-летний сириец, который занимался строительными работами в этом доме.