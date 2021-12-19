Министр обороны Германии призвала закрыть для Путина и его окружения Париж

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт Фото: REUTERS

Германия перехватила инициативу у США в борьбе с Россией. Предложен пакет санкций, который заставит Кремль затрепетать, заставит графиню, пардон, "Сергея Шойгу изменившимся лицом бежать к пруду, а Лаврова прогревать вертолет для Путина для побега в Северную Корею" (как любят выражаться наши либералы). Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, еще относительно молодая дама 56 лет предложила ввести против Путина и его ближайшего окружения санкции, равных которым по жесткости и жестокости мировая история еще не знала. Причем сделала это не на каком-то там фуршете после горячительных или прохладительных напитков, а в интервью газете Bild am Sonntag.

- Мы должны использовать весь набор инструментов, который у нас есть. В настоящее время мы должны нацелиться на Путина и его окружение, - заявила глава Минобороны ФРГ - Те, кто несет ответственность за агрессию (против Украины – прим. авт.), должны чувствовать личные последствия. Например, что они больше не могут ездить на Парижские Елисейские поля за покупками.

Вы не верите? Думаете, что я шучу? Знаете, я сам сначала не поверил. Залез на сайт "Бильд", прочитал интервью, нашел это место старательно перевел. Никакого искажения, никаких намеков на шутку юмора. Так прямо и написано. Это же какое страшное оружие решили использовать против Кремля в качестве последнего довода! Чтобы Путин и его ближайшее окружение не смогли совершить шопинг в Париж на Елисейские поля!

За что такие адские санкции? Новый год ведь скоро! Рождество, опять же. И никакого шопинга! И ведь какая хитрая, в Париж предлагает запретить, а насчет Берлина – ни слова.

Это, конечно, очень смешно. Хохма года, можно сказать. Но как же грустно от этого! Плакать хочется, если честно. Когда человек с таким уровнем мышления на таком посту, определяющий в какой-то степени мировую и, по большей части, европейскую политику в сфере обороны, когда министр обороны второго по мощи члена НАТО рассуждает на таком уровне и использует настолько "мощную" аргументацию. Бисмарк и весь генералитет вермахта сейчас вертятся в гробах от стыда.

А вы понимаете, что мы с этим вот говорим всерьез? С людьми с таким уровнем мы обговариваем какие-то условия по международным договорам по ограничению вооружений, по снижению напряженности и повышению безопасности в Европе. С людьми, у которых предел возможного в их мировоззрении и их конструкции мироустройства – это скидки на Рождественских распродажах.

Вот эта тетечка, которая была секретарем нынешнего канцлера Олафа Шольца в его бытность министром финансов ФРГ, а потом стала министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи Германии. Видимо, решение проблем старичков с Альцгеймером и прыщавых поллюционирующих юнцов было высшим пределом ее возможностей, но ее втащили за, похоже, работу на Шольца на высочайший и ответственнейший пост руководить всем оборонным ведомством Германии.

Боже мой, что такое случилось с лидером Европы? Могло ли такое выскочить на публику при Меркель, Шредере, Коле, Шмидте? Разумеется, нет. Это же полнейшая деградация. Я даже не про то, что главе государства санкции не объявляют в практике международных отношений, я про масштаб. Или они специально там альтернативно одаренных стали назначать? Следующий шаг после того, как начали везде возвышать нетрадиционно ориентированным в сексуальном плане.

Что называется, до мышей…

Германия, ты что, закончилась?

Ах да, вы там, господа не беспокойтесь. Ни в Берлине, ни в Париже. Сергей Кужугетович, если ему уж так захочется на шопинг в Париж на Елисейские поля, на "Армате" может приехать. Туда больше подарков влезет.