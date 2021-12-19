Екатерина Климова взбесила россиян: "Продалась за 30 сребреников"

Актриса Екатерина Климова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Екатерина Климова одна растит четверых детей от разных мужей. Артистка крутится как белка в колесе, старается заработать копеечку, чтобы обеспечить отпрыскам счастливую и сытую жизнь. Помимо съемок в кино и рекламе, а также выходов на театральную сцену одна из самых красивых российских актрис зарабатывает в блоге. Однако недавнее сообщение звезды взбесило россиян.

Поклонники возмущены поведением Екатерины Климовой. Поводом стало сообщение актрисы в блоге с призывом брать кредиты на подарки и празднование Нового года. По утверждению Екатерины, банк выдает деньги всего под 5,9% годовых.

Взбешенные россияне обвинили артистку во лжи и пристыдили за то, что она вводит обнищавший и голодный народ в заблуждение. Не секрет, что закредитованность россиян растет. Ну а тех, кто имел неосторожность просрочить выплаты, преследуют коллекторы, которые не гнушаются никакими методами выбивания долгов.

"В такое болото люди попадают из-за кредитов", "Вранье, меньше 12% не дает никогда", "На празднование Нового года уже кредит нужен. Это грустно слышать, очень", "Знаю очень много людей, попортивших себе изрядно психику из-за этих кредитов!", "Продалась ростовщикам", "С милой улыбочкой - население в рабство", "В новый год еще и с кредитом на хребте входить", "Продалась за 30 сребреников", "Зачем рекламировать наедалово, ведь не может ставка по кредиту быть ниже ставки ЦБ. Ах, да. Ведь деньги не пахнут", "Не позорьтесь", - гневаются подписчики Климовой.