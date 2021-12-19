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В мире19 декабря 2021 15:48

Британская разведка рассекретила план по вывозу Николая II в 1917 году

Британия намеревалась тайно вывезти из России отрекшегося от престола императора и его семью
Андрей БАРАНОВ
Андрей БАРАНОВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Британия намеревалась тайно вывезти из России отрекшегося от престола императора Николая II.

Британия намеревалась тайно вывезти из России отрекшегося от престола императора Николая II.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С поднятыми из архивов записями ознакомились журналисты телерадиовещательной корпорации «Би-би-си». Документы свидетельствуют, что британские разведчики разрабатывали сразу несколько вариантов эвакуации Николая II и членов его семьи сразу после Февральской революции. Однако кузену императора - английскому королю Георгу V правительству Великобритании не хватило решимости провести эту смелую операцию.

Уже через две недели после отречения императора британский генерал Джон Хэнбери-Уильямс встретился с матерью Николая II Марией Федоровной. Они пришли к мнению, что царя нужно как можно скорее вывезти из России. Мария Федоровна хотела, чтобы Ники с домочадцами нашел приют на ее родине в Дании. Хэнбери-Уильямс согласился лично сопровождать Романовых до трапа корабля. Возможно, все прошло бы гладко, но плану невольно помешал сам отрекшийся самодержец. В тот момент он выступал за то, чтобы остаться в России и жить в Крыму в неком почетном статусе. Что лишний раз свидетельствует о полном непонимании бывшим государем складывавшейся политической ситуации.

ПЕРЕОДЕВАНИЕ И ФАЛЬШИВАЯ БОРОДА

Тогда британцы предложили другой сценарий - в классическом шпионском антураже. Офицер королевского военно-морского флота Оливер Локер-Лэмпсон, командовавший в союзной России дивизионом броневиков, по поручению британской разведки завербовал одного из царских слуг. Согласно плану, в назначенный день этот слуга должен был сбрить бороду Николаю II, поменяться с ним одеждой, прикрепить себе накладную бороду и показаться издалека караулу, выдав себя за императора.

Николая II в это время планировалось вывести через черный ход из резиденции и доставить в условленное место, где его ждал один из броневиков. Далее Романова под охраной британцев предполагалось доставить в Архангельск (каким образом, правда, не уточняется) и отправить на корабле в Лондон. Однако этот план предусматривал спасение только самого царя, но покидать Россию без семьи он категорически не желал.

Николай II и будущий король Британии Георг V

Николай II и будущий король Британии Георг V

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ЛОНДОНЕ ТЯНУЛИ С РЕШЕНИЕМ

Из английского посольства в Петрограде слали в Лондон одну телеграмму за другой, дожидаясь одобрения предложенной схемы. Но британское правительство не торопилось с решением. Премьер-министр Ллойд Джордж вдруг очень озаботился тем, на какие средства Николай будет жить в Англии. Мол, хоть и родственник короля, а свободных средств в бюджете на его содержание нет. К тому же в ту пору на Альбионе, как и повсюду в Европе, набирало силу социал-демократическое движение. Его участники рассматривали образ российского самодержца в сугубо негативном свете. Правительство беспокоилось, что приезд Романова спровоцирует в метрополии рост революционных настроений.

В итоге на Даунинг-стрит все же решились официально пригласить Николая с семьей в Лондон. Но тут неожиданно воспротивился сам двоюродный братец Романова Георг V. Мол, все бы ничего, но супруга Николая, Александра Федоровна - немка по происхождению, а с Германией продолжается кровопролитная война. В обществе ходили слухи, что экс-царица продолжает тайно симпатизировать Берлину и чуть ли не шпионит в его пользу.

ВДОЛЬ ПО ЕНИСЕЮ

К августу 1917 года шансы на спасение семьи Романовых значительно упали. Временное правительство отправило ее под арест в Тобольск. Но руководитель британской Секретной службы Мэнсфилд Камминг начал разработку новых планов по спасению самодержца. Британцы обратились за помощью к известному норвежскому полярному исследователю и общественному деятелю Фритьофу Нансену. Он хорошо знал водные пути по Енисею, что могло бы очень пригодиться при эвакуации Романова. К операции планировалось привлечь шесть британских офицеров, которые хорошо говорили по-русски. Но никаких данных о том, чем завершились эти намерения, нет. Или они еще не рассекречены?

17 июля 1918 года Николай II с женой, детьми и прислугой был расстрелян в Екатеринбурге. А через год британский линкор вывез мать Николая Марию Федоровну и нескольких великих князей с семьями, находившихся у белых в Крыму.

Николай II с семьей

Николай II с семьей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мнение эксперта

Все это смахивает на приключения в стиле Индианы Джонса

- Можно, конечно, придумывать любые планы. Но британские сценарии выглядят уж слишком завиральными. Разработать фантастическую теорию о сплаве по Енисею при помощи норвежцев, которые разбираются в нашей тундре и тайге. Это как же надо было гнать на оленях и куда? Где должна всплыть британская подводная лодка, чтобы забрать Николая II? В районе Таймыра? Не хватает только спасения экс-императора на дирижабле - в стиле Индианы Джонса, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» петербургский историк Сергей Виватенко. - Кстати, не стоит забывать, что Англия принимала участие в заговоре против Николая II. У британского посла лорда Бьюкенена собирались заговорщики, собиравшиеся заменить на более сильную фигуру «безвольного» монарха, погрязшего в скандале с Распутиным. Поэтому говорить, что англичане6 пытались спасти Николая, перед этим приложив руку к его свержению, было бы странно.

К тому же, всем известно, что Георг V – это ближайший родственник Николая II, они даже внешне было на одно лицо - фактически предал Романова. И уж совсем смешно звучат переживания премьера Ллойда Джорджа о том, на какие средства будет жить в Англии отрекшийся царь. У императорского дома существовали определенные скрытые счета за границей. Да и английская родня могла бы помочь. Не думаю, что Николай II там бы голодал. Ценность этих документов в другом. Они свидетельствуют, что не все англичане вели антирусскую политику во время Первой мировой войны. Некоторые понимали пагубность тех решений, которые были приняты британцами во время Февральской революции.

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