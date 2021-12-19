Британская разведка рассекретила план по вывозу Николая II в 1917 году

Британия намеревалась тайно вывезти из России отрекшегося от престола императора Николая II. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С поднятыми из архивов записями ознакомились журналисты телерадиовещательной корпорации «Би-би-си». Документы свидетельствуют, что британские разведчики разрабатывали сразу несколько вариантов эвакуации Николая II и членов его семьи сразу после Февральской революции. Однако кузену императора - английскому королю Георгу V правительству Великобритании не хватило решимости провести эту смелую операцию.

Уже через две недели после отречения императора британский генерал Джон Хэнбери-Уильямс встретился с матерью Николая II Марией Федоровной. Они пришли к мнению, что царя нужно как можно скорее вывезти из России. Мария Федоровна хотела, чтобы Ники с домочадцами нашел приют на ее родине в Дании. Хэнбери-Уильямс согласился лично сопровождать Романовых до трапа корабля. Возможно, все прошло бы гладко, но плану невольно помешал сам отрекшийся самодержец. В тот момент он выступал за то, чтобы остаться в России и жить в Крыму в неком почетном статусе. Что лишний раз свидетельствует о полном непонимании бывшим государем складывавшейся политической ситуации.

ПЕРЕОДЕВАНИЕ И ФАЛЬШИВАЯ БОРОДА

Тогда британцы предложили другой сценарий - в классическом шпионском антураже. Офицер королевского военно-морского флота Оливер Локер-Лэмпсон, командовавший в союзной России дивизионом броневиков, по поручению британской разведки завербовал одного из царских слуг. Согласно плану, в назначенный день этот слуга должен был сбрить бороду Николаю II, поменяться с ним одеждой, прикрепить себе накладную бороду и показаться издалека караулу, выдав себя за императора.

Николая II в это время планировалось вывести через черный ход из резиденции и доставить в условленное место, где его ждал один из броневиков. Далее Романова под охраной британцев предполагалось доставить в Архангельск (каким образом, правда, не уточняется) и отправить на корабле в Лондон. Однако этот план предусматривал спасение только самого царя, но покидать Россию без семьи он категорически не желал.

Николай II и будущий король Британии Георг V Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ЛОНДОНЕ ТЯНУЛИ С РЕШЕНИЕМ

Из английского посольства в Петрограде слали в Лондон одну телеграмму за другой, дожидаясь одобрения предложенной схемы. Но британское правительство не торопилось с решением. Премьер-министр Ллойд Джордж вдруг очень озаботился тем, на какие средства Николай будет жить в Англии. Мол, хоть и родственник короля, а свободных средств в бюджете на его содержание нет. К тому же в ту пору на Альбионе, как и повсюду в Европе, набирало силу социал-демократическое движение. Его участники рассматривали образ российского самодержца в сугубо негативном свете. Правительство беспокоилось, что приезд Романова спровоцирует в метрополии рост революционных настроений.

В итоге на Даунинг-стрит все же решились официально пригласить Николая с семьей в Лондон. Но тут неожиданно воспротивился сам двоюродный братец Романова Георг V. Мол, все бы ничего, но супруга Николая, Александра Федоровна - немка по происхождению, а с Германией продолжается кровопролитная война. В обществе ходили слухи, что экс-царица продолжает тайно симпатизировать Берлину и чуть ли не шпионит в его пользу.

ВДОЛЬ ПО ЕНИСЕЮ

К августу 1917 года шансы на спасение семьи Романовых значительно упали. Временное правительство отправило ее под арест в Тобольск. Но руководитель британской Секретной службы Мэнсфилд Камминг начал разработку новых планов по спасению самодержца. Британцы обратились за помощью к известному норвежскому полярному исследователю и общественному деятелю Фритьофу Нансену. Он хорошо знал водные пути по Енисею, что могло бы очень пригодиться при эвакуации Романова. К операции планировалось привлечь шесть британских офицеров, которые хорошо говорили по-русски. Но никаких данных о том, чем завершились эти намерения, нет. Или они еще не рассекречены?

17 июля 1918 года Николай II с женой, детьми и прислугой был расстрелян в Екатеринбурге. А через год британский линкор вывез мать Николая Марию Федоровну и нескольких великих князей с семьями, находившихся у белых в Крыму.

Николай II с семьей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мнение эксперта

Все это смахивает на приключения в стиле Индианы Джонса

- Можно, конечно, придумывать любые планы. Но британские сценарии выглядят уж слишком завиральными. Разработать фантастическую теорию о сплаве по Енисею при помощи норвежцев, которые разбираются в нашей тундре и тайге. Это как же надо было гнать на оленях и куда? Где должна всплыть британская подводная лодка, чтобы забрать Николая II? В районе Таймыра? Не хватает только спасения экс-императора на дирижабле - в стиле Индианы Джонса, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» петербургский историк Сергей Виватенко. - Кстати, не стоит забывать, что Англия принимала участие в заговоре против Николая II. У британского посла лорда Бьюкенена собирались заговорщики, собиравшиеся заменить на более сильную фигуру «безвольного» монарха, погрязшего в скандале с Распутиным. Поэтому говорить, что англичане6 пытались спасти Николая, перед этим приложив руку к его свержению, было бы странно.

К тому же, всем известно, что Георг V – это ближайший родственник Николая II, они даже внешне было на одно лицо - фактически предал Романова. И уж совсем смешно звучат переживания премьера Ллойда Джорджа о том, на какие средства будет жить в Англии отрекшийся царь. У императорского дома существовали определенные скрытые счета за границей. Да и английская родня могла бы помочь. Не думаю, что Николай II там бы голодал. Ценность этих документов в другом. Они свидетельствуют, что не все англичане вели антирусскую политику во время Первой мировой войны. Некоторые понимали пагубность тех решений, которые были приняты британцами во время Февральской революции.