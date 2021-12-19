Андрей Бледный впервые раскрыл подробности нападения с выстрелом в лицо в Москве

В интервью на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Андрей Бледный вспомнил, как все было. Фото: Саша КОЧНЕВА

Эти кадры могли бы стать вирусным трейлером четвертой части «Матрицы». На смазанном видео с камер в самом центре Москвы некие молодые люди стреляют в лицо взрослому мужчине. Вспышка — он хватается за лицо, но не теряет равновесия. На удивление нападавших расстрелянный через пару секунд устремляется за ними. Следует еще один выстрел в лицо в упор. Только после этого раненый падает, но потом резко вскакивает, как после нокдауна, и продолжает очень быстро идти на них, поддерживая окровавленный подбородок рукой. Словно русский солдат во время «атаки мертвецов», он обращает нападавших бегство и преследует их.

Невыключаемый мужчина на видео — лидер группы «25/17» Андрей Бледный (Позднухов). Стрелявшие отморозки — студенты с националистическими взглядами.

Тот, кто решил зачем-то свести счеты с музыкантом, был задержан на следующий день: 18-летний студент МИИТ Сергей Короленков публиковал у себя на страничке в соцетях фото с ножом, руны, обложку романа «Заводной апельсин» (про необоснованное ультранасилие) и прочие, призванные подчеркнуть маскулинность, вещи.

Его аккаунт в ВК — Сережа Котик, а статус: «Одни режут, а другие подставляют брюхо под нож». Холодное оружие нападавший тоже демонстрирует с радостью.

В интервью на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Андрей Бледный вспомнил, как все было:

— Я был с тремя девушками, вышли из «Макдональдса», — рассказал музыкант. — Трое молодых людей спровоцировали конфликт. Один из них стал стрелять. Вот и вся история. Что дальше — понятия не имею. Не стал писать заявление, сразу поехал в травмпункт, где мне зашили подбородок. Все, что происходило потом, не по моей инициативе. Когда его [нападавшего] нашли, меня пригласили в отделение полиции для дачи показаний и присутствовать на очной ставке. Молодой человек поначалу называл себя антифашистом, но стал стрелять после того, как я сказал, что я еврей. Потом в отделе он уже называл себя националистом. Мне кажется, ему просто хотелось пострелять. Пистолет жег карман.

- Аэрозольный или газовый?

- Я не знаю. Но чтобы свалить меня, стокилограммового мужчину, с ног — хватило.

По данным kp.ru, Корольков так толком и не смог объяснить, в чем причина конфликта. Однако после его показаний к расследование сопровождали и сотрудники ФСБ, поскольку дело могло быть квалифицировано как нападение на национальной почве или экстремизм. Заявление музыкант писать не стал, но по факту резонансного ЧП и множества публикаций в СМИ автоматически было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» с применением оружия. В настоящий момент следователи решают судьбу молодого фаната фильма «Заводной апельсин».