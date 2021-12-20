«Верните Томску мэра!»: томичи обратились к Президенту Российской Федерации за помощью и справедливостью

Мэр Иван Кляйн настаивает на своей невиновности и на открытости судебного процесса. Фото: Валерий Доронин

Девять месяцев в Томске продолжается суд по делу мэра Ивана Кляйна, который обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. Многочисленные свидетели, приглашенные стороной обвинения, превратились в суде в свидетелей защиты и говорят о невиновности градоначальника. А истец и двое ключевых свидетелей обвинения путаются в показаниях… Депутаты городской Думы отказались лишать И. Кляйна полномочий мэра Томска. Коллеги-мэры из Ассоциации сибирских и дальневосточных городов также выступили в его защиту. Известные томские академики, врачи, писатели, бизнесмены поддержали Кляйна открытыми письмами.

А в начале декабря разорвалась «бомба»: столичные правоохранители задержали руководителя отдела по рассмотрению особо важных дел Следственного управления СК РФ по Томской области Сергея Арефьева по подозрению в многомиллионной взятке. Именно под его руководством следствие «работало» с мэром Томска, настаивая на признании Кляйном вины в том, чего он не совершал.

И вот тут многомесячное терпение обычных горожан лопнуло: в Томске открылись пункты сбора подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину. За несколько дней более 13 тысяч человек сами пришли в пункты сбора и поставили подписи в защиту мэра Томска.

Это письмо - обращение к гаранту Конституции России, президенту В.В.Путину - отправлено по назначению в столицу. А жителям Томска остается надеяться на справедливость разрешения ситуации в отношении арестованного градоначальника.

Открытое письмо Президенту Российской Федерации В.В.Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

К Вам обращаются жители города Томска – за помощью и за справедливостью.

Вот уже год наш город лишен законно избранного мэра. Иван Григорьевич Кляйн, которого томичи дважды избирали главой Томска на всенародных выборах, в результате абсурдных обвинений отстранен от должности и находится под арестом и судом. Заслушаны показания десятков свидетелей со стороны обвинения и защиты. И чем больше информации об этом деле появляется в публичном пространстве, тем сильнее недоумение горожан: за что судят томского мэра?

И. Г. Кляйну вменяются в вину два эпизода, по которым он, по версии следствия, превысил должностные полномочия и один, связанный, якобы, с его незаконной предпринимательской деятельностью.

Свидетельские показания, документы говорят о надуманности и голословности этих обвинений. Большинство свидетелей не подтверждает ничего из того, в чем обвиняют мэра. Абсурдность ситуации заключается в том, что судят Ивана Григорьевича за его твердое и последовательное отстаивание интересов города и горожан.

Томичи приходят к зданию суда, чтобы поддержать аплодисментами своего мэра. Фото: Валерий Доронин

В первом случае он не разрешил томскому предпринимателю в переводе земельного участка из промышленной территориальной зоны в зону жилой застройки, поскольку на данном участке имелась санитарно-защитная зона оборонного предприятия, в микрорайоне существовали огромные проблемы с транспортной доступностью (которые кратно выросли бы в случае застройки новыми многоквартирными домами). Кроме того, в проекте застройки территории не были запроектированы социальные объекты (школы, детские сады).

Следствие сочло, что в результате отказа мэра предприниматель понес существенные материальные потери. Со слов потерпевшего Аминова Р. Х., потери составили 11 млн руб., но никаких документальных подтверждений этому нет.

То есть на одной чаше весов – интересы и проблемы 30 тысяч жителей микрорайона, а на другой – недополученный доход бизнесмена, имеющего в Томске очень сомнительную репутацию. И вот за эти доходы от имени государства заступились томские правоохранительные органы, организовав уголовное преследование мэра.

Второй эпизод связан с якобы продажей муниципалитетом земельного участка дочери И. Г. Кляйна по заниженной цене. Ущерб городу следствие насчитало в 180 тысяч рублей. И здесь абсурдность обвинения очевидна, поскольку мэр, подписывая документы, действовал строго по закону, что подтверждается материалами дела и свидетельскими показаниями. Кроме того, сам факт причинения ущерба в суде подтверждения не нашел. Выяснилось, что соседние участки были приобретены по цене существенно ниже той, которую уплатила дочь Ивана Кляйна. И еще один важный момент. Предприятие «Томское пиво», акционером которого является, в том числе и дочь мэра, ежегодно тратит порядка 50 миллионов рублей в рамках благотворительности на благо города. Какой смысл ей «экономить» незначительную для ее доходов сумму, зачем отцу-градоначальнику, официально декларирующему ежегодный доход в 200 миллионов рублей, подставлять себя из-за 180 тысяч?

И. Г. Кляйн обвинен также в том, что, работая мэром, якобы участвовал в управлении предприятием «Томское пиво» и оказывал ему преференции. В ходе судебного процесса ни один свидетель не подтвердил этого. За семь лет, прошедших после первых выборов мэра, предприятие не получило ни одной льготы, ни одной поблажки со стороны администрации города. Наоборот, ОАО «Томское пиво» является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе, ежегодно перечисляя в бюджеты разного уровня порядка 5 миллиардов рублей. О размерах его благотворительной помощи городу и горожанам сказано выше.

Несуразность предъявленных Ивану Кляйну обвинений для многих из нас была очевидна сразу, но после выступлений свидетелей, которые, несмотря на давление, не подтвердили фактически ничего, что вменяется мэру в вину, говорили о нем только хорошие и добрые слова и как о человеке, и как о главе города, наша уверенность в невиновности Ивана Григорьевича укрепилась и усилилась. Он не мог преступить закон – так говорили в ходе процесса свидетели, в том числе привлеченные стороной обвинения.

Однако упорство, с которым сторона обвинения продолжает настаивать на «преступных деяниях» мэра Томска, заставляет нас сомневаться в непредвзятости обвинителей. Нельзя исключать заказной характер дела против Ивана Кляйна.

Тем более недавно стало известно о задержании с поличным при получении взятки в особо крупном размере руководителя 1-го отдела Следственного управления СК РФ по Томской области Сергея Арефьева, который возглавлял расследование дела Ивана Кляйна. Также в суде по делу Кляйна вскрыты факты, что основной свидетель обвинения - Анна Подгорная - пошла на сделку со следствием под давлением со стороны сотрудников Следственного комитета. Все это наносит непоправимый ущерб доверию граждан к правоохранительным органам Томской области.

Более 13 тысяч томичей подписали обращение к президенту Путину в поддержку мэра Ивана Кляйна. Фото: Валерий Доронин

Мы доверяем Ивану Григорьевичу Кляйну. За более чем 40-летний период своей трудовой деятельности он внёс огромный вклад в развитие города, региона, страны. Уверены, он может сделать для Томска и Томск области еще больше. И верим, что сделает.

Уважаемый Владимир Владимирович! Мы доверяем Вам, как истинному гаранту конституционных прав граждан и обращаемся к Вам с просьбой вернуть Томску законно избранного мэра.

С уважением, жители города Томска.

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